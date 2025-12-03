Los cuatro nuevo jugadores que tendrá Liga de Quito para el 2026

Liga de Quito está en el cierre de la temporada y mientras buscan cerrar el año con un título, también empiezan a formar el plantel de la siguiente temporada. Los ‘albos’ tendrán cuatro regresos confirmados, algunos incluso ya entrenarán con el plantel pronto.

Michael Bermúdez, Luis Estupiñán, Madison Julio y Andrés Zanini son los cuatro próximos jugadores que se sumarán al plantel para que Tiago Nunes los examine. A ellos ya se le sumó Ariel Mina, quién entrena ya con Liga a la espera de la siguiente temporada.

Por necesidades deportivas, Madison Julio y Andrés Zanini tienen más opciones de quedarse debido a que Liga busca con prioridad un defensa central y un volante.

Michael Bermúdez podría volver a ser cedido para tener minutos a falta de saber si Orense hará o no uso de la opción de compra, en el caso de Luis Estupiñán también podría volver a ser prestado.

Liga de Quito esperará hasta conocer si clasifica o no a la Copa Libertadores 2026 para saber qué presupuesto tendrá para refuerzos para el siguiente año. Los ‘albos’ están en semis de Copa Ecuador.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Luis Estupiñán – Liga de Quito

