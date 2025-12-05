Es tendencia:
Selección Colombia

Así quedó el grupo de Colombia: rivales, fixture con días, horarios y donde juega

Estos son los rivales que enfrentará la Selección Colombia en el Mundial 2026, después del sorteo.

Por Jose Cedeño Mendoza

El grupo de Colombia para el Mundial 2026
© GettyImages/ Edit BVEl grupo de Colombia para el Mundial 2026

Este viernes 5 de diciembre de 2025 se realizó el sorteo del Mundial 2026 y la Selección Colombia ya sabe a qué equipos terminará enfrentando en la siguiente edición de la Copa del Mundo. El equipo ‘Cafetero’ llegó a este sorteo del Mundial en el Bombo 2

¿Cuál es el grupo que le tocó a Colombia para el Mundial 2026?

Así quedó el Grupo K de Colombia:

  • Portugal
  • República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia
  • Uzbekistan
  • Colombia

¿Qué días jugará la Selección de Colombia y en qué estadios?

Se espera que la FIFA confirme oficialmente las sedes para los partidos de Colombia en la siguiente parte del sorteo el sábado 6 de diciembre de 2025. No obstante, de acuerdo al calendario oficial así quedaría el fixture de Colombia en el Mundial 2026:

  • Uzbekistán vs Colombia (17 de junio de 2026)
  • Portugal vs Colombia (23 de junio de 2026)
  • Colombia vs República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia (27 de junio de 2026)
Grupos del Mundial 2026

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

La Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026 comenzará el próximo jueves 11 de junio de 2026. El partido inaugural se disputará en el estadio Azteca en el partido de México vs

Jose Cedeño Mendoza
