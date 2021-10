Estamos en el mes de Halloween, y juegos tan variados como Rainbow Six Siege y Pokémon GO tienen sus propias formas de celebrarlo. Rockstar Games no hizo nada especial para Red Dead Online, por lo que un jugador se encargó de festejarlo.

Con motivo de la temática de terror que atraviesa octubre, el usuario HeySoloSoyYo de Reddit compartió su genial e original contribución al juego: una recreación de Freddy Krueger.

Por la libertad que nos dan al crear un personaje en RDO, pudo hacerlo con lujo de detalle. Desde la cara llena de cicatrices y el físico delgado y alto, hasta su icónico sombrero y vestimenta roja y negra.

Así, el asesino serial de Elm Street entra al lejano Oeste, algo que seguro pocos imaginaron pero que queda muy bien. Cabe destacar que Freddy ya se adentró en el mundo de los videojuegos, con apariciones en Mortal Kombat y Dead By Daylight.

Ya que hablamos de Red Dead Online, te recordamos que si bien Rockstar continúa agregando contenido de manera semanal, en lo que más están enofcados ahora mismo es en lanzar la trilogía de GTA remasterizada.