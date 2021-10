El Play-In de Worlds 2021 es historia y sirvió para revelarnos que LNG Esports, DetonatioN FocusMe, Hanwha Life y Cloud9 serán los cuatro equipos que completarán a los dieciséis que competirán por quedarse con el Campeonato Mundial de League of Legends.

Con estos cuatro equipos ya confirmados, los grupos y horarios del Main Stage de Worlds 2021 quedaron confirmados y serán los siguientes:

• GRUPO A: DWG KIA, FunPlus Phoenix, Rogue, Cloud9

• GRUPO B: EDward Gaming; 100 Thieves; T1; DetonatioN FocusMe

• GRUPO C: PSG Talon; Fnatic, Royal Never Give Up, Hanwha Life Esports

• GRUPO D: MAD Lions; Gen.G; Team Liquid; LNG Esports

Calendario Main Stage Worlds 2021 - Fechas 1 a 3

DÍA 1 - Lunes 11 de octubre

• DWG KIA vs FunPlus Phoenix - 06:00hs (MEX) / 08:00hs (ARG) / 13:00hs (ESP) - GRUPO A

• Royal Never Give Up vs PSG Talon - 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP) - GRUPO C

• Hanwha Life vs Fnatic - 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP) - GRUPO C

• LNG Esports vs Gen.G - 09:00hs (MEX) / 11:00hs (ARG) / 16:00hs (ESP) - GRUPO D

• DetonatioN FocusMe vs T1 - 10:00hs (MEX) / 12:00hs (ARG) / 17:00hs (ESP) - GRUPO B

• EDward Gaming vs 100 Thieves - 11:00hs (MEX) / 13:00hs (ARG) / 18:00hs (ESP) - GRUPO B

• Team Liquid vs MAD Lions - 12:00hs (MEX) / 14:00hs (ARG) / 19:00hs (ESP) - GRUPO D

• Cloud9 vs Rogue - 13:00hs (MEX) / 15:00hs (ARG) / 20:00hs (ESP) - GRUPO A

DÍA 2 - Martes 12 de octubre

• T1 vs EDward Gaming - 06:00hs (MEX) / 08:00hs (ARG) / 13:00hs (ESP) - GRUPO B

• Rogue vs DWG KIA - 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP) - GRUPO A

• Hanwha Life vs PSG Talon - 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP) - GRUPO C

• Fnatic vs Royal Never Give Up - 09:00hs (MEX) / 11:00hs (ARG) / 16:00hs (ESP) - GRUPO C

• Cloud9 vs FunPlus Phoenix - 10:00hs (MEX) / 12:00hs (ARG) / 17:00hs (ESP) - GRUPO A

• DetonatioN FocusMe vs 100 Thieves - 11:00hs (MEX) / 13:00hs (ARG) / 18:00hs (ESP) - GRUPO B

• MAD Lions vs Gen.G - 12:00hs (MEX) / 14:00hs (ARG) / 19:00hs (ESP) - GRUPO D

• LNG Esports vs Team Liquid - 13:00hs (MEX) / 15:00hs (ARG) / 20:00hs (ESP) - GRUPO D

DÍA 3 - Miércoles 13 de octubre

• Hanwha Life vs Royal Never Give Up - 06:00hs (MEX) / 08:00hs (ARG) / 13:00hs (ESP) - GRUPO C

• LNG Esports vs MAD Lions - 07:00hs (MEX) / 09:00hs (ARG) / 14:00hs (ESP) - GRUPO D

• FunPlus Phoenix vs Rogue - 08:00hs (MEX) / 10:00hs (ARG) / 15:00hs (ESP) - GRUPO A

• PSG Talon vs Fnatic - 09:00hs (MEX) / 11:00hs (ARG) / 16:00hs (ESP) - GRUPO C

• Gen.G vs Team Liquid - 10:00hs (MEX) / 12:00hs (ARG) / 17:00hs (ESP) - GRUPO D

• Cloud9 vs DWG KIA - 11:00hs (MEX) / 13:00hs (ARG) / 18:00hs (ESP) - GRUPO A

• DetonatioN FocusMe vs EDward Gaming - 12:00hs (MEX) / 14:00hs (ARG) / 19:00hs (ESP) - GRUPO B

• 100 Thieves vs T1 - 13:00hs (MEX) / 15:00hs (ARG) / 20:00hs (ESP) - GRUPO B

Con estas tres jornadas se completará la primera mitad de la Fase de Grupos del Main Stage de Worlds 2021, antes del día de descanso que será el jueves 14 de octubre, antes de retomar la competencia el viernes 15 de octubre, con la definición del Grupo A.