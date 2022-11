En un día convulsionado para Boca, se supo de una noticia que comenzó a circular acerca de una posible salida del Patrón Bermúdez del Consejo del Fútbol debido a cuestiones personales. Además, un sponsor que estaba cerrado se complicó y Rossi estaría cada vez más cerca de marcharse a Flamengo según informaciones provenientes de Brasil. Enterate de todo acá.

¿Jorge Bermúdez deja el Consejo del Fútbol de Boca?

El pasado lunes, se dio una noticia que se esperaba con ansías en el Mundo Boca: la confirmación del entrenador para el 2023. Luego de una reunión entre el Consejo del Fútbol y Hugo Ibarra, se acordó que el formoseño y su cuerpo técnico sigan al mando del Xeneize la próxima temporada.

Sin embargo, pese a que se confirmó extraoficialmente la continuidad del "Negro", de manera sorpresiva se anunciaron cambios en Boca a nivel superior, ya que luego de acordarse la cuestión del DT para el próximo año, otra noticia podría sacudir la actualidad del club

Sucede que Jorge "Patrón" Bermúdez dejará el Consejo del Fútbol de Boca por decisión unilateral propia. En TyC Sports confirmaron que esto se dio debido a la salud de su padre, por lo que le habría pedido a Juan Román Riquelme quedarse en Colombia y estar alejado del día a día del club.

Aún resta la oficialización de parte del club, aunque por motivos personales colombiano que supo ser capitán xeneize en su paso como jugador dejará momentáneamente la gestión del CdF tras tres intensos años en el cargo. Sin dudas, una noticia que no se esperaban en el Mundo Boca.

La sorpresiva aclaración de Felipe Melo sobre Boca

Durante mucho tiempo, en las redes sociales estalló cada comentario que hizo Felipe Melo sobre Boca y la posibilidad de jugar ahí. El experimentado volante central brasileño comentó que siente cariño por el club de la Ribera y manifestó en más de una ocasión su deseo de pisar La Bombonera.

En una nueva entrevista, esta vez concedida a TNT Sports, el líder del Fluminense y bicampeón de América con el Palmeiras en 2020 y 2021 se refirió al Xeneize y sorprendió con una aclaración: "La verdad es que nunca tuve la oportunidad, nunca me llamaron".

Melo explicó que en realidad nunca tuvo ganas concretas de ponerse la azul y oro. "Tenía muchísimas ganas de jugar en el fútbol argentino, hoy menos. Hoy lo que quiero es ganar la Libertadores con Fluminense. Yo dije que quería ver un partido en La Bombonera algún día, pero nunca dije que quería jugar en Boca", expresó.

De todas maneras, Felipe ratificó su admiración: "Uno que no quiere jugar en Boca es hincha de River. La hinchada de Boca me atrae muchísimo, La Bombonera llena es increíble". Aunque aclaró: "Tengo un año más en Fluminense y la verdad es que estoy muy a gusto aquí".

Dos jugadores de la Selección podrían quedar sin equipo y todos los piden para Boca

Mientras la Selección Argentina participa del Mundial de Qatar 2022, el mercado de pases se activa en todo el mundo. Los clubes trabajan para aprovechar esta ventana y en Europa saben que habrá pocos movimientos pero serán puntuales y con incorporaciones de calidad.

En este sentido, en España notificaron que dos jugadores del combinado nacional podrían cambiar de equipo tras la Copa del Mundo. Mientras se espera más información al respecto, los hinchas de Boca se volvieron locos y los pidieron para el club de la Ribera.

El Diario Marca informó que Monchi, el director deportivo del Sevilla, tiene pensado desprenderse de Alejandro "Papu" Gómez y Marcos "Huevo" Acuña. Jorge Sampaoli, reciente director técnico del equipo español, no cuestionó la decisión del dirigente.

Mientras se especula con el futuro del Papu y el Huevo, los fanáticos de Boca reaccionaron a la noticia como se esperaba: pidiéndolos para la temporada 2023. Hubo comentarios, pedidos desesperados y memes. ¿Se imaginan a dos jugadores de Selección en Boca?

Boca tiene cerrado un sponsor pero apareció una complicación: "Ameal no quiere firmar"

A mitad del 2022, la camiseta de Boca cambió después de mucho tiempo. No solo su diseño fue renovado sino que, por primera vez en varios años, no presentaba sponsors. Así jugó el conjunto azul y oro durante todo el segundo semestre, debido a que el club no logró acordar nuevos auspicios.

Se sabe que ahora la comisión directiva trabaja para sumar marcas a la indumentaria para la temporada 2023. Y trascendió que hay varios acuerdos cerca de cerrarse. Sin embargo, surgió una complicación en uno de ellos y Jorge Amor Ameal aparece como el protagonista.

En Radio Continental, el periodista Daniel Avellaneda informó: "Boca tiene dos sponsors nuevos. Por mucha plata. Tiene dos, a falta de uno". Y Augusto César agregó: "Va a tener tres. El principal, en el pecho". Pero hay un tema con una de esas marcas.

Avellaneda explicó que uno de los acuerdos está trabado. "No quería Ameal pero hay mucha platita", mencionó. "Ahí hay un tema. El presidente de Boca no quiere firmar el contrato pero está cerrado", sostuvo César. Y añadió: "El contrato lo firma el secretario general, que es Ricardo Rosica". ¿Será una disputa política interna?

"Vecino de Gabigol": en Brasil estalló una noticia sobre Rossi que decepcionará a los hinchas de Boca

Pasan los días y todavía no hay confirmaciones sobre el futuro de Agustín Rossi. El contrato del arquero con Boca se termina a mediados del 2023 y el club quiere renovárselo, pero aún no logró conformar al futbolista con sus propuestas. Mientras tanto, el Flamengo pelea para quedarse con el jugador.

En las últimas horas se supo que Rossi está en Brasil y se generaron especulaciones. Si bien se confirmó que viajó a Río de Janeiro de vacaciones, ahora en tierras cariocas explotó una noticia que sorprendió y entristeció a todos los hinchas de Boca: ¿busca casa?

El sitio Torcedores.com informó: "Blanco de Flamengo, Agustín Rossi ya busca casa en Río de Janeiro y podría convertirse en vecino de Gabigol". "Rossi pretende alquilar una casa con cinco suites en el condominio de David Luiz, Arturo Vidal y Gabigol. Una propiedad en el condominio Jardim de Marapendi cuesta 15 millones de reales y el alquiler es de 25.000 reales al mes", agrega el medio.

Flamengo le hizo una importante oferta a Rossi, quien todavía no dio una respuesta ni al gigante brasileño ni a Boca. En más de una ocasión, el arquero aclaró que le gustaría quedarse en el Xeneize un tiempo más. Pero las propuestas que le llegaron del Consejo de Fútbol todavía no lo dejaron conforme. ¿Se irá a Brasil?