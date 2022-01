◉ Las noticias de Boca hoy: Gago no quiere a Wanchope y Bermúdez habló de las llegadas de Benedetto y Figal

Todo puede pasar en el mundo Boca. En un día las negociaciones se caen, se reflotan y se niegan. Por eso, aquí está todo el resumen del sábado 8 de enero, una jornada muy movida puertas adentro. Desde Gago, que le bajó el pulgar a Wanchope para llegar a Racing, pasando por Tenaglia, quien finalmente se va a Europa y con un cierre tremendo: Bermúdez hablando de Benedetto y Figal.

Chau a un anhelo de Riquelme: Nahuel Tenaglia se va a Europa

Según confirman desde Córdoba, Talleres aceptó la oferta de Alavés por Nahuel Tenaglia y el lateral derecho partiría en las próximas horas hacia España. La negociación habría llegado a buenos términos por un préstamo por 18 meses con cargo de u$s 500.000 y opción de compra de u$s 2.000.000 por el 60%.

"Está encaminado": Bermúdez habló sobre la llegada de Nicolás Figal

Luego de coquetear con varios delanteros, todo parece indicar que el primer refuerzo para Sebastián Battaglia llegará en defensa. Se trata de Nicolás Figal, el central de 27 años que brilló en Independiente y viene de Inter Miami. Según Bermúdez, que habló en TyC Sports Verano, su llegada "está encaminada".

La increíble confesión sobre Benedetto: "Quiere venir, pero él y su representante..."

"Boca está haciendo un gran esfuerzo para traer a Benedetto", expresó Jorge Bermúdez luego de contar que el 9 "quiere jugar en Boca" en diálogo con TyC Sports. Seguido de ello, el Patrón afirmó: "Sería una gran incorporación para nuestro plantel. Aunque se están buscando todas las alternativas". Claramente, la negociación no será nada sencilla pero en el Xeneize mantienen la ilusión.

Boca iba a venderle a Wanchope a Racing, pero Gago le bajó el pulgar

A pesar del interés de la Comisión Directiva de Racing de contar con Wanchope Ábila, el ex 5 de Boca no prioriza la llegada de un 9. Con Javier Correa y en Enzo Copetti en el plantel, el DT considera que no necesita suplantar a Licha López y Cvitanich, que se fueron. Ábila, por su parte, seguirá entrenando en el Xeneize a la espera de nuevas ofertas