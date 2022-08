A solo once días del Superclásico, se confirmó una grave noticia en Boca. Sebastián Villa, hoy por hoy el futbolista más importante del Xeneize detrás de Agustín Rossi, sufrió una lesión en la rodilla y, al tratarse de los meniscos, deberá ser operado, por lo que se perdería el partido con River y todo el resto del campeonato local. Pero esto no fue todo en la Ribera, ya que más novedades han salido en Brandsen 805. Enterate de todo acá.

Lesión de Villa

El jugador no formó parte de la práctica a puertas abiertas debido a que estaba en kinesiología. Instantes después, se informó que el jugador tiene un fuerte dolor en la rodilla y le harían estudios en las próximas horas. El panorama no es alentador: desde adentro creen que tiene una ruptura parcial de meniscos, algo que pudo verse en un video de una jugada aislada del duelo ante Atlético Tucumán.

De confirmarse esta lesión, el colombiano debería ser intervenido quirúrgicamente y en el club quieren que sea cuanto antes. Augusto César, en ESPN F12, explicó que el futbolista no tiene el deseo de parar (de hecho, no descarta no hacerlo hasta el Superclásico) y es por eso que ahora hay una reunión con el doctor Jorge Batista, quien se encargó de operar a los jugadores xeneizes en los últimos tiempos (le tocó Zeballos hace poco).

Cabe aclarar que el tiempo de recuperación sería de un mes. De esta manera, el atacante quedaría completamente descartado para el Superclásico del próximo 11 de septiembre. La baja es dura no solo por la jerarquía del jugador, sino por el poco recambio que hay en el puesto. Hoy Ibarra debería apostar por Langoni, Briasco o directamente cambiar de esquema.

¿Puede haber movimientos del mercado por la lesión de Villa?

Sin Exequiel Zeballos, la joyita que sufrió una durísima lesión en el peroné ante Agropecuario por la Copa Argentina, sin Toto Salvio (se fue libre) y ahora sin Villa, el DT no tiene opciones de extremos más allá de los juveniles y se encendieron todas las alarmas. Por suerte para el Negro, hay un asterisco que le permitirá buscar un sustituto por más que la reciente lesión de su figura no abra un cupo.

Cabe destacar que el cupo que otorga la AFA para incorporaciones se abre cuando la recuperación del lesionado será de tres meses o más. Por lo tanto, con un diagnóstico que no va más allá del mes fuera de las canchas, Sebastián Villa no podría tener un sustituto directo. Aunque Boca sí podría contratar un delantero...

¿Por qué el Xeneize puede salir al mercado si Villa sólo tiene un mes de recuperación? Lejos de buscar grises en el reglamento, la Comisión Directiva del club sabe que tiene en su poder un cupo por la lesión de Zeballos que nunca utilizó. Por lo tanto, si el Consejo de Fútbol y el DT así lo determinan, Boca tendrá una flamante incorporación. El problema ahora, con todas las ligas en marcha, es dónde buscar...

Aunque Luca Langoni viene de hacer dos goles y está demostrando un gran nivel, el cuerpo técnico quiere llevarlo de a poco y pensarlo como titular ante River quizá sea algo apresurado. Por ello, la CD ya busca opciones y, con el fútbol del mundo en movimiento, va a ser complejo encontrar futbolistas de peso sin pagar una locura -Riquelme ya demostró que no lo hará-. ¿Su mejor opción? Jugadores libres. Allí, aparecen cinco opciones viables para Boca. Miralas acá.

Villa no fue la única ausencia en la práctica

Según contó Emiliano Raddi, periodista de ESPN que cubre el día a día de Boca, se encargó de anunciar que Jorman Campuzano estuvo ausente en el entrenamiento, debido a que está resolviendo algunos temas contractuales para marcharse a préstamo al Giresunspor de Turquía. Pero hubo más ausentes.

Por otra parte, en ESPN también confirmaron que Luis Advíncula no estuvo por trámites personales, y Diego González y Carlos Zambrano hicieron kinesiología aparte del grupo. Hay que ver cómo evolucionan los que realizaron trabajos diferenciados, pero todo parece indicar que estarán a disposición. Todo esto, sin contar con Villa, de quien ya mencionamos los motivos.

"A uno del Consejo" le gusta Matías Coccaro para Boca

En vivo por Mundo Boca Radio, Luis Fregossi reveló que hubo contactos por un centrodelantero extranjero de nuestro fútbol. "Boca hizo un llamado formal a Argentinos Juniors por Gabriel Ávalos, eso está confirmado, pero no aceptaron venderlo", explicó el periodista, que luego soltó el nombre de otro 9 uruguayo: "Después hay que ver si se puede hacer algo con Matías Coccaro (Huracán) que es un delantero que a un integrante del Consejo de Fútbol le gusta".

En marzo de este año, cuando Huracán se llevó un triunfazo de La Bombonera ante un Boca que luego fue campeón, el Zorro convirtió el 1 a 0 definitivo. Tras ese tanto, no solo no hizo su característico festejo (la Z de "El Zorro"), sino que hasta le pidió perdón a todo el estadio.

"Boca es un club que yo respeto mucho. Es el club en el que jugaba Manteca y me marcó la infancia, y es un club que en cierta manera le tengo mucho cariño", explicó en su momento.

Vázquez y Molinas se quedan en Boca

Debido a la escacez de delanteros con los que Hugo Ibarra cuenta tras las ausencias de Sebastián Villa y Zeballos, se confirmó que la salida de Luis Vázquez rumbo al Almería, la cual se iba a concretar en un monto de 7 millones de dólares más 3 millones extra en bonus por el 70% del pase no se dará y el 38 se quedará en la Ribera al menos un semestre más.

Además, otra operación se dio de baja, ya que por pedido del propio jugador, Aaron Molinas se quedará en Boca y no se irá cedido al Gil Vicente de Portugal, ya que el enganche manifestó sus ganas de quedarse en Brandsen 805 a pelear el puesto, tal como sucedió cuando desde Defensa y Justicia pidieron un préstamo por él. Por ende, ambos juveniles seguirán estando a las órdenes de Ibarra para lo que queda de la Liga Profesional.