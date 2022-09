Con muchas bajas por lesión, convocatoria a sus selecciones o decisiones técnicas de Hugo Ibarra, en Boca ya se conocen los futbolistas que viajarán a Mendoza para enfrentar a Godoy Cruz este viernes a las 19 horas. Allí, finalmente Darío Benedetto no estará presente debido a que continúa con un cuadro febril que en el Xeneize ya preocupa. Además de esto, más novedades acontecieron en Brandsen 805. Enterate de todo acá.

Convocados en Boca para enfrentar a Godoy Cruz

El empate sin goles contra un contendiente de la Liga Profesional como lo es Huracán será positivo si Boca logra sacar tres puntos contra Godoy Cruz el próximo viernes. El Xeneize se vio afectado por la fecha FIFA, ya que no podrá contar con Luis Advíncula, Carlos Zambrano ni Frank Fabra, a lo que se suma una nueva ola de lesionados que deja al equipo de Hugo Ibarra sin variantes.

Las alarmas se encedieron en torno a Darío Benedetto, ausente en dos prácticas consecutivas en la previa al viaje del plantel a Mendoza. Finalmente, el Pipa no fue convocado para el choque contra el Tomba, trascendental en la lucha del campeonato, y tampoco podrá reemplazarlo Norberto Briasco, aún en sesiones de kinesiología.

En la defensa también hubo problemas debido a las molestias físicas de Nicolás Figal y Marcos Rojo, pero este último será parte de la delegación que se suba al avión para jugar contra Godoy Cruz y seguramente será un gran alivio para Ibarra tener al emblema del equipo entre los concentrados. Curiosamente, otro jugador de experiencia no fue considerado por el CT para este viernes: Nicolás Orsini no viaja con sus compañeros y se desconoce el motivo.

Por último, el DT sorprendió llamando a seis futbolistas que fueron titulares en la Reserva contra Huracán y podrían sumar minutos en Mendoza. Lautaro Di Lollo, Gabriel Aranda, Nahuel Genez, Brandon Cortés, Maximiliano Zalazar y Gonzalo Morales fueron llamados por el tridente técnico y la experiencia servirá para poder afianzarse en el plantel profesional.

Preocupación por Benedetto

Desde la salida en el entretiempo en el partido ante Huracán, todo Boca estuvo en alerta por Darío Benedetto. El problema estomacal del Pipa no le permitió terminal aquel encuentro ni entrenarse este martes. Pese a que esta mañana apareció en Ezeiza para hacer trabajos de gimnasio, terminó volviendo a su domicilio horas después.

La decisión fue tomada tras ser revisado por el cuerpo médico. El delantero sigue con fiebre y no pudo participar de la práctica por segundo día consecutivo. A dos días del choque clave ante Godoy Cruz, se confirmó que finalmente será preservado. ¡A recuperarse, Pipa!

Wanchope, sin filtro contra el Consejo del Fútbol

A poco más de seis meses de su llegada a Colón, Ramón Ábila volvió a hablar de todo lo que vivió en su última etapa en Boca y no anduvo con vueltas a la hora de referirse al Consejo de Fútbol. El goleador habló con Ezzequiel en su clásica sección de "preguntas picantes" y tocó varios temas de su paso por el Xeneize: su salida, Riquelme, peleas por los premios y mucho más...

Sobre el Consejo del Fútbol fue donde esbozó la crítica más dura, ya que manifestó: "Era como pasa ahora: no era clara la comunicación y muchas cosas fallaban. Se hacía un teléfono descompuesto hasta que llegaba Román, que clarificaba todo. Son sus formas, podemos no estar de acuerdo pero no las criticamos", opinó, y luego fue por más: "A lo mejor, es su manera de ser y con el poder que tienen lo sacan a la luz de esa forma. Lo peor que puede haber es una persona con poder, porque saca todas las miserias. El miserable se ve con el poder".

Ameal rompió el silencio sobre la ampliación de La Bombonera y fue contundente

No quedan dudas que hace tiempo, una de las grandes preocupaciones de los hinchas de Boca es la cuestión de La Bombonera y su capacidad. Es que al contar con un aforo para 54.000 personas, son muchos fanáticos los que partido a partido intentan conseguir su entrada para asistir al Alberto J. Armando pero no logran su cometido. Es por eso que la ampliación del estadio es una de las grandes promesas de campaña en todas las elecciones presidenciales del Xeneize.

Curiosamente, en los últimos comicios donde Jorge Amor Ameal se impuso con Mario Pergolini y Juan Román Riquelme como vicepresidentes, las tres agrupaciones principales proponían distintos modelos de remodelación de La Bombonera, y en la fórmula ganadora y que se mantiene vigente hasta la actualidad se habían inclinado por el proyecto de "La Bombonera 360", la cual permite que el estadio de Boca llegue a la capacidad de 80 mil espectadores, eliminando la zona de los palcos para suplantarla por tres bandejas de tribunas.

Sin embargo, para este proyecto aparece un histórico conflicto, el cual requiere la compra de los terrenos aledaños al estadio sobre la calle Dr del Valle Iberlucea, pero algunos de los vecinos que habitan esas casas se niegan a aceptar la venta de su domicilio, lo que impide que Boca pueda soñar con que La Bombonera 360 se haga realidad. Hace horas, el propio Jorge Amor Ameal habló sobre la posibilidad de que este proyecto se dé, siendo verdaderamente contundente.

"No me olvidé de La Bombonera 360, estamos presentando un proyecto en la Legislatura por el tema de la ampliación. Si no tenés zonificación, no podés hacer nada", fue lo que expresó el mandamás de Boca en diálogo con AM 870, en donde entre otras cuestiones también soltó palos para Pergolini por sus declaraciones en contra de la dirigencia que anteriormente integraba el empresario y periodista, además de haber confesado que escuchó el pedido de los hinchas con la cuestión de la renovación de Agustín Rossi, entre otros tópicos.

Sobre el proyecto de la ampliación de La Bombonera, dejó en claro de esta manera que puertas adentro de Brandsen 805 hay una logística para que se dé la posibilidad de expandir el estadio de Boca, pero que aún por cuestiones legales estaría lejos de concretarse.

El negocio millonario que Riquelme está cerrando para Boca

Desde la asunción de la fórmula que encabezaron Jorge Amor Ameal, Juan Román Riquelme y Mario Pergolini, los hinchas de Boca siempre vieron relacionado al ídolo con el fútbol de la institución. Sin embargo, el propio JR10 se encargó de desmentir que pertenece al Consejo de Fútbol y, en otra muestra más de su trabajo dentro del club, también se encuentra negociando con sponsors para traer a la institución azul y oro.

Según afirmó el periodista Luciano Torres Toranzo para GOAL, Riquelme está jugando un papel fundamental en el marketing del Xeneize y en el corto plazo podría cerrarse la llegada de distintas marcas a La Ribera, empezando con los derechos de televisación que le generarán una suma importante de dólares a Boca.

"Este contrato comenzará a fines de este 2022, con los encuentros que dispute el club de pretemporada post Mundial, y se extenderá por cuatro temporadas hasta fines del 2025. El Xeneize cobrará cuatro veces más por encuentro que lo ganó este verano frente a Colo Colo y la U de Chile", se detalló en el sitio web de GOAL.

Como si fuera poco, y para tomar dimensión del importante ingreso que tendrá el Xeneize, la suma cobrada por cada amistoso durante los próximos tres años será similar a la que se adquirió por jugar ante Barcelona en Arabia Saudita. Sin dudas, un acuerdo que será más que fructífero para Boca.