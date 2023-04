En el cumpleaños números 118 de la institución, novedades de cuestiones deportivas y extrafutbolísticas rodearon a Boca. Desde la denuncia por abuso sexual al entrenador del equipo femenino de parte de una empleada de prensa de las Gladiadoras que causó repudio total hacia el DT hasta cuesiones a definirse en el plano futbolístico en el equipo masculino. Esto, y más, en la jornada del Xeneize. Enterate de todo acá.

Denunciaron por abuso sexual a Jorge Martínez

La noticia que sacude el Mundo Boca por completo. Jorge Martínez, actual entrenador de Las Gladiadoras y ex futbolista xeneize a principios de los 2000, fue denunciado penalmente por abuso sexual por Florencia Marco, empleada en el sector de prensa del equipo femenino del club.

La denuncia había sido realizada ante el Departamento de Inclusión e Igualdad meses atrás y este lunes llegó a la Justicia para quedar en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22 en donde fue catalogada de abuso sexual simple y quedó bajo investigación.

Marco confesó que en reiteradas ocasiones sufrió de parte de Jorge Martínez situaciones de acoso, intimidación y abuso desde que llegó a su cargo en enero de 2022, pero lo que marcó el motivo de la denuncia de parte de la empleada de prensa de las Gladiadoras habría sido un hecho sucedido en Casa Amarilla que sucedió antes de la clasificación del equipo femenino de Boca a la final de la Copa Libertadores en octubre pasado.

La abogada de la denunciante habló con TyC Sports y reveló las cuestiones judiciales que sucedieron dentro y fuera de Boca. Allí, Andrea Lucangioli expresó que el 1 de febrero de 2023 se hizo la denuncia en el Departamento de Inclusión e Igualdad, y al día siguiente se activó el protocolo interno del club. Por otro lado, la letrada informó que se le sugirió a Florencia Marco que se tomara vacaciones, para posteriormente "otorgarle una licencia hasta que se completara el dictamen administrativo pertinente y se tome una decisión”. Todo esto, mientras Martínez seguía en el cargo de DT del equipo femenino.

El Departamento de Inclusión e Igualdad de Boca sostiene por protocolo que se debe iniciar un procedimiento de manera urgente además de la realización de un seguimiento y acompañamiento de la denunciante. La abogada, ante TyC Sports, manifestó que de momento no hubo respuesta de parte del órgano dentro del club encabezado por Adriana Bravo respecto al accionar de Jorge Martínez, pero la denuncia ya pasó a la Justicia.

El inesperado pedido de Tigre a Boca para liberar a Diego Martínez

Pese a la victoria ante Barracas Central y al gran rendimiento del equipo de la mano del interinato de Mariano Herrón, Boca se sostiene en la búsqueda de un entrenador permanante tras la salida de Hugo Ibarra. Gerardo Martino era el principal apuntado pero rechazó y eso abrió el abanico en el Xeneize a la búsqueda de un DT ideal para este momento en los de Brandsen 805.

Entre los candidatos aparece Diego Martínez, actual entrenador de Tigre. El propio Martínez habló sobre la posibilidad de arribar a Boca luego del último encuentro del Matador y allí dejó las puertas abiertas a que se pueda dar una negociación entre todas las partes. "No tuve comunicación por parte de Boca, tampoco se comunicaron con el club, lógicamente por la buena relación entre ambas instituciones. Llegado el caso de un interés concreto, me genera orgullo y satisfacción como cuerpo técnico, todos sabemos lo que significa Boca", soltó Martínez hace horas en conferencia de prensa.

Por último sobre el tema, el DT de Tigre manifestó: "Si llega una oferta de Boca, buscaremos lo mejor para todas las partes", dejando así todo abierto a lo que pueda suceder en un inminente futuro. Por eso, en el Matador están atentos y, según trascendió, en caso que finalmente en el Xeneize busquen quedarse con Diego Martínez desde Tigre planean una estrategia rara vez vista.

Al ser ambos clubes socios en la inminente venta de Mateo Retegui a Europa, en donde a los dos le corresponderá el 50% del monto en que salga transferido el delantero de la Selección de Italia, según informó el periodista Mariano Larre en TyC Sports en Tigre no descartan pedirle a Boca un porcentaje mayor de aquella venta para así liberar a Diego Martínez y que se convierta en el DT xeneize.

Si bien no salió a la luz el porcentaje extra que pediría el Matador en esta operación, sí es una idea que en Victoria tienen clara en caso que Boca decida avanzar con su DT para que cambie de banco de suplentes y asuma como entreandor en Brandsen 805. Una especie de compra de pase de un técnico, pero con el % de un jugador en lugar de dinero. Una movida insólita, pero que beneficiaría a ambas partes como el propio Martínez manifestó.

Augusto César dio 3 pistas sobre el "tapado" para ser DT de Boca

Boca está decidido a no volver a cometer los mismos errores del pasado y, pese al buen inicio del mini-ciclo Herrón con una goleada por 3-0 a Barracas, el Consejo de Fútbol está enfocado en conseguir un DT de renombre continental para que lleve las riendas del plantel profesional.

El primer intento fue por el Gerardo Martino, de reciente salida de la selección mexicana, pero la respuesta del Tata fue negativa y el Xeneize se quedó con las manos vacías. En la danza de nombres aparecen Diego Martínez, Facundo Sava, José Pekerman, Alexander Medina y más, pero en ESPN F12 sugirieron un nuevo candidato.

"Las tres pistas que yo tengo, sin dar el nombre porque no lo sé, es que está con trabajo, está en el exterior y es argentino, más no sé", soltó Augusto César, cronista de Boca para el programa de Mariano Closs, acerca de la identidad del DT que estaría buscando el Consejo a estas horas.

Lejos de la mesura, toda la mesa de ESPN F12 intentó adivinar y los caminos apuntaron al mismo nombre: Luis Zubeldía, de gran presente en la Liga de Quito. El ex Lanús tiene contrato con el club ecuatoriano hasta diciembre próximo, por lo que Boca debería esperar hasta fin de año para poder tenerlo en libertad de acción. El contexto laboral no ayuda, es cierto, pero no hay que sacarle los ojos de encima.

El posible XI de Boca para el debut en la Libertadores con dos dudas claves

A la espera de la confirmación de un entrenador de manera permanente, Boca se prepara para el debut en la CONMEBOL Libertadores de la mano del interino Mariano Herrón que ya cosechó una victoria en el partido anterior ante Barracas Central y allí se vio una mejoría a nivel general en el equipo.

El duelo copero será ante Monagas de Venezuela en aquellas tierras bolivarianas el próximo jueves a las 21 horas y como se presuponía, Herrón estará a cargo del mismo y será él el encargado de diagramar el equipo acorde para que Boca debute en internacionalmente de la mejor forma posible.

Para ello, a falta de aún dos jornadas de entrenamientos con el viaje a Maturín en el medio, pero el entrenador vigente en Boca ya empieza a diagramar un XI titular para este estreno en la Libertadores 2023, competencia que nuevamente es la gran obsesión del club puertas adentro y afuera.

La principal duda radica por el sector defensivo y ofensivo en la derecha, ya que Luis Advíncula arrastra un problema muscular desde la fecha FIFA que lo dejó entre algodones y Luca Langoni terminó el primer tiempo ante Barracas con hielo en su rodilla, pero al tratarse de un golpe, podría estar disponible si Herrón lo considera. Como buena noticia en relación a cuestiones físicas, Exequiel Zeballos ya podrá regresar al campo de juego ante Monagas y se espera que integre la nómina de convocados.

Salvando estas dudas, Herrón repetiría el equipo que le ganó al barranqueño el pasado sábado, siendo este: Sergio Romero; Nicolás Figal/Luis Advíncula, Bruno Valdez, Facundo Roncaglia/Nicolás Figal, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Luca Langoni (duda), Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Llegó la primera oferta por Retegui desde Europa

Si bien su presente goleador lo puso entre los mejores del fútbol argentino en su puesto, Mateo Retegui se valorizó aún más luego de su increíble aparición con la Selección de Italia (dos goles en dos partidos). Es por eso que, tanto Tigre como Boca, asumen que el goleador se marchará al fútbol europeo en el próximo semestre.

Los principales interesados a llevarse al actual atacante del Matador provienen principalmente de la Serie A, donde Retegui podría compartir plantel con varios de sus compañeros en la Azzurra. Sin embargo, adelantándose a sus competidores, otro club fuera del calcio hizo el primer acercamiento formal por el "Chapita".

Según adelantó el periodista Nicolás Bozza, el Frankfurt de Alemania se comunicó directamente con Boca para hacerle una propuesta económica por Mateo Retegui cuyas cifras todavía se desconocen. Su llegada a la Bundesliga podría darse por la inminente salida del francés Kolo Muani y la probable despedida de Rafael Santos Borré, exjugador de River.

Hay que recordar que la cláusula de salida de Retegui ronda los 15 millones de euros, pero el Xeneize deberá restarle el 50% de la operación ya que Tigre se hará con la mitad del pase del delantero abonando 2,3 millones de dólares. Es decir, Boca podría estar recibiendo cerca de 10 millones en moneda del Viejo Continente si cierra la transacción por un valor cercano a la cláusula. Y eso que solo vistió la azul y oro en un solo partido.