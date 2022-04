Boca Juniors se pone a punto para el debut en la Copa Libertadores en Colombia ante Deportivo Cali. El conjunto de la Ribera ya se encuentra en el país caribeño para lo que será el enfrentamiento de estreno en la copa más importante del continente, y al ser el día previo al cruce, todas las novedades en el Xeneize rondaron este encuentro. Mirá.

Once confirmado para el debut y un extra: Boca usará la camiseta amarilla

Sebastián Battaglia ya tiene su once inicial definido y no fue nada fácil lograrlo, ya que tuvo que reemplazar piezas claves en el esquema titular ideal por las sanciones de CONMEBOL impuestas por aquellos incidentes ante Atlético Mineiro y por lesiones. Así y todo, logró establecer un XI competitivo, siendo este: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Gastón Ávila, Frank Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Óscar Romero; Darío Benedetto y Exequiel Zeballos.

Además del equipo, se confirmó que Boca jugará ante Deportivo Cali con la flamante camiseta amarilla, como lo hizo en las victorias ante Estudiantes y River. ¿Nace una cábala?

El crack del momento en Perú confesó: "Sueño con jugar en Boca"

Piero Quispe, volante ofensivo de 20 años que la rompe en Universitario de Perú, dialogó sobre su presente y futuro con DirecTv Sports y dejó allí bien claro que su ilusión es ser jugador de Boca: "Aún no he ganado nada, voy paso a paso. Nunca pensé que a mis 20 años sería titular en el club del cual soy hincha. Mi sueño es jugar afuera algún día, me gustaría en Boca Juniors". ¿Y si te llama Román?

Leonardo Suárez confesó cómo fue su salida de Boca

Pintaba como promesa pero no tuvo rodaje y terminó emigrando al fútbol europeo siendo muy joven y con escasa experiencia. Esta salida nunca fue muy clara y este lunes, el propio Suárez rompió el silencio y expresó todo lo que ocurrió: "Fue algo raro. Yo me fui con 18 años al Villarreal. Mucho se habló que me fui por 'la patria potestad', que me fui gratis sin dejarle un peso al club y otras mentiras. Eso no fue así. Nunca lo dije porque no quise quedar mal con Boca ni crearle un problema ni armar polémica. Pero a mí me compró el Villarreal".

Confirman que Boca tiene en lista a un deseo de Riquelme para el próximo mercado

En relación con la información de cara al próximo mercado de pases, el periodista turco Ekrem Konur, experto en fichajes, confirmó el interés de Boca hacia un jugador extranjero que estuvo muy cerca de firmar en 2020. Se trata de Mauricio Isla, el defensor chileno que no seguirá en el Flamengo luego de que su DT le bajara el pulgar. Antes de arribar al Mengao, Isla fue tentado por Riquelme hace un tiempo. ¿Se dará en junio?