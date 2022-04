Además de observar a los jóvenes cracks que hay en las divisiones inferiores, el consejo de fútbol de Boca también suele estar atento a grandes apariciones de jugadores de otros equipos. Ya sean del fútbol argentino como de otros países de Sudamérica. Así, por ejemplo, surgió el interés en Agustín Canobbio, quien al final pasó de Peñarol a Atlético Paranaense.

Si bien todavía no fue observado por los dirigentes del Xeneize, ahora un crack sudamericano se animó a postularse para el conjunto azul y oro. Se trata de Piero Quispe, volante ofensivo de 20 años que se ganó la titularidad en Universitario de Perú y ya genera grandes expectativas.

Nació el 14 de agosto de 2001 y se formó futbolísticamente en Universitario, donde en 2019 pasó a formar parte de la Reserva. Luego de una gran explosión en el equipo, en enero de 2021 empezó a entrenar con la Primera y en marzo se dio su debut como profesional. Con el paso del tiempo mostró sus condiciones y ahora es titular.

En una charla con Directv Sports, Quispe se animó a soñar y dejó en claro cuál es su gran objetivo si todo sale bien: "Aún no he ganado nada, voy paso a paso. Nunca pensé que a mis 20 años sería titular en el club del cual soy hincha. Mi sueño es jugar afuera algún día, me gustaría en Boca Juniors". ¿Qué dirá Juan Román Riquelme?