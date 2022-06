Boca se prepara para el duelo ante Unión por la fecha 5 de la Liga Profesional de este viernes en La Bombonera, el cual será la previa del encuentro por octavos de final de la Copa Libertadores, donde el equipo de Sebastián Battaglia deberá viajar a Brasil para el cruce de ida con Corinthians. Enterate de todas las novedades que transcurrieron en la Ribera, acá.

Caso Salvio: la decisión de Boca y el rumor de Vélez

El periodista de Cadena Xeneize, Sebastián Infanzón, manifestó que "Boca no se moverá en una letra y un número de la oferta de renovación a Salvio. Ahora todo dependerá de que el jugador diga que acepta la oferta inicial. De no ser así, quedará libre el 30", por lo que la decisión del club de la Ribera sería priorizar lo económico y no cometer locuras con su contrato, el cual en la nueva oferta sigue siendo uno de los más altos del plantel.

La pelota la tiene Salvio, ya que la oferta está sobre la mesa y Boca no tendría intención de modificarla. Por eso, será ahora cuestión de Toto aceptarla para seguir en el Xeneize, o de lo contrario su futuro será en otro equipo al que arribaría en condición de libre, siendo el América de México el que pica en punta para ser la opción B si no arregla con el club con el cual aún tiene vínculo.

En este contexto, en las últimas horas apareció un rumor sobre el supuesto interés de Vélez de aprovechar la carta de libertad de Salvio en caso que Boca no le renueve, pero rápidamente fue desmentido por el mánager fortinero, Christian Bassedas.

La importante suma de dinero que ingresará en Boca

Walter Bou será jugador de Vélez a pesar que el Halcón de Varela lo había declarado intransferible días atrás. En lo que fue una negociación veloz, la oferta debía ser lo suficientemente tentadora para que desde Defensa den vuelta el asunto y acepten largar a un jugador por el que hace solo seis meses habían adquirido el 50% del pase desde Boca en medio de la negociación del Xeneize para quedarse con la vuelta de Darío Benedetto.

Es por esto que lo ofrecido por Vélez para quedarse con él fue así de bueno a nivel económico, ya que si bien no trascendió el número oficial, lo que pudo averiguar Bolavip es que la transacción se concretó en un monto que oscila en los tres millones de dólares por la totalidad del pase de Bou.

Así, de esta suma de siete cifras le quedará la mitad al club de Florencio Varela y la otra mitad a Boca, por lo que se repartirán cifras cercanas al millón y medio de dólares, algo que en el Xeneize apareció de manera inesperada y que sin dudas ayudará a concretar los refuerzos pretendidos en el mercado de pases.

¿Ascacibar a Boca?

Según algunas fuentes cercanas al Xeneize, al club le interesa contar con Santiago Ascacibar, quien está en Argentina en búsqueda de nuevas oportunidades en el ámbito local con idea de relanzar su carrera futbolística. El volante ya habló al respecto.

"Ahora estoy viendo y analizando el futuro, no sé cómo va a seguir. Dependiendo de las propuestas que vengan es lo que uno termina eligiendo. No sé si quiero volver o seguir en Europa. Estoy a la expectativa”, dijo el Rusito en TyC Sports imaginando un posible retorno a la Argentina. Y también dejó en claro que Boca siempre es opción.

“Mi hermano me vuelve loco. El más grande es fanático de Boca, entonces lo tengo todos los días que me dice: ‘Dale, vení. Vení a ganar algo'. Me hace el trabajo fino. Por él ya estoy siempre ahí jugando, soy el cinco titular, soy el Chicho Serna", comentó. Y Román para la oreja.

La respuesta de Battaglia sobre Vidal que descolocó a todos

Para hablar de Arturo Vidal, el DT del Xeneize no tuvo más que palabras de reconocimiento para el chileno. "Jugadores de la jerarquía de Vidal le van a hacer bien al fútbol argentino, lo jerarquiza. Es un jugador de mucha experiencia, sabemos qué clase de jugador es y puede aportar mucho a nuestro plantel", expresó sobre el volante del Inter que ya había manifestado sus ganas de vivir la experiencia de jugar en La Bombonera.

Está claro que la misión no será sencilla, pero en La Ribera quieren contar con el Rey Arturo. "No hablo con Vidal, pero ojalá pueda jerarquizar nuestro plantel. Sería importante por la clase de jugador que es. Todavía no llegó el momento de hablar con él, veremos cómo avanza", sentenció el entrenador de Boca que inmediatamente causaría la sorpresa en el panel de ESPN F10.

Nicolás Distasio fue el primero en advertirlo. "¿Tampoco preguntas día a día cómo está el tema? No veo que te obsesione, eso te quiero decir", aclaró el periodista. Battaglia, contundente, priorizó el presente de Boca: "Estoy metido en el equipo. Tenemos partidos cada tres días. No me pongo a pensar si están avanzadas las negociaciones o no, de eso se encargan ellos (el Consejo)". Clarito.

Boca rechazó una oferta por Weigandt

Además del pedido de Carlos Tevez para Rosario Central, Marcelo Weigandt también es pretendido por Gimnasia La Plata. El "Chelo" dejó un gran recuerdo por el Lobo y, sin minutos con Bataglia, Pipo Gorosito lo ve como una opción.

El Tripero hizo una oferta por el lateral derecho y la respuesta fue inmediata. Según informó el periodista Luis Fregossi, Boca rechazó el préstamo que solicitó Gimnasia por Weigandt y avisó que solo considerarán vender, al menos, un importante porcentaje de la ficha del jugador. Es por eso que el Lobo deberá reformular la oferta si desean tener serias chances de quedarse con el "Chelo".

Oficial: Taborda a Platense

Además de la salida de Gabriel Vega a Godoy Cruz, Boca también hizo oficial la partida de Vicente Taborda. El "10" que brilla habitualmente en la Reserva que comanda Hugo Ibarra hizo su última aparición en Primera contra Ferro por Copa Argentina y, sin minutos con Battaglia, se irá a sumar experiencia a Vicente López.

"Vicente es parte de la familia Platense. ¡Con todo!", posteó el Calamar a través de sus redes sociales para anunciar su nueva incorporación. El Xeneize, en tanto, dio a conocer la noticia de la renovación del contrato de Taborda antes de salir a préstamo.

"El delantero categoría 2001 formado en el club desde Infantiles, firmó la extensión de su contrato hasta 2026 junto a Mauricio Serna del Consejo de Fútbol y pasó a préstamo a Platense hasta diciembre de 2023. ¡Muchos éxitos en esta nueva etapa!", escribió el club de La Ribera. Una baja que promete ser redituable en el futuro.