Boca tiene la base que necesita para pelear por la Copa Libertadores y la idea del Consejo de Fútbol es sumar refuerzos siempre y cuando aporten jerarquía a un equipo que ya está conformado. La dirigencia cree que Sebastián Battaglia tiene un equipo muy competitivo y sólo buscarán incorporar futbolistas que lleguen para dar un salto de calidad. Como el tapado que tendría Juan Román Riquelme...

Según algunas fuentes cercanas al Xeneize, al club le interesa contar con Santiago Ascacibar, quien está en Argentina en búsqueda de nuevas oportunidades en el ámbito local con idea de relanzar su carrera futbolística. El volante ya habló al respecto.

¿El tapado de Riquelme? Un futbolista que hace cuatro años esta en Europa y podría jugar en Boca

"Ahora estoy viendo y analizando el futuro, no sé cómo va a seguir. Dependiendo de las propuestas que vengan es lo que uno termina eligiendo. No sé si quiero volver o seguir en Europa. Estoy a la expectativa”, dijo el Rusito en TyC Sports imaginando un posible retorno a la Argentina. Y también dejó en claro que Boca siempre es opción.

“Mi hermano me vuelve loco. El más grande es fanático de Boca, entonces lo tengo todos los días que me dice: ‘Dale, vení. Vení a ganar algo'. Me hace el trabajo fino. Por él ya estoy siempre ahí jugando, soy el cinco titular, soy el Chicho Serna", comentó. Y Román para la oreja.

Santiago Ascacibar: un volante central defensivo que podría darle mucho a Boca

El volante de 25 años que surgió en Estudiantes de La Plata y desde el 2017 juega en Alemania, comentó las razones por las que le tentaría jugar en el Xeneize la próxima temporada: "La visibilidad que te da Boca no te lo dan muchos equipos de Alemania ni de Europa. Es como me dice mi hermano: ‘No ve nadie la Bundesliga, venite acá’. Siempre me lo dice".

Y allí estaría el negocio para ambos. Sebastián Battaglia y Riquelme creen que el volante podría aportarle mucha solidez al medio e incluso podría complementarse con Alan Varela, una de las joyas del club. Además, el Rusito observa al Xeneize como una oportunidad de volver al radar de la Selección y los gigantes de Europa. ¿Pega la vuelta? Boca deberá desembolsar una buena cifra de dinero.