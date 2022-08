A días del partido con Atlético Tucumán, Hugo Ibarra dio una conferencia de prensa en donde habló sobre las cuestiones sucedidas en Boca en las últimas horas y, en paralelo, pensando en el duelo clave ante el Decano. En paralelo, definió en la práctica de este jueves que Benedetto sea suplente, pero podría cambiar en los próximos dos entrenamientos que el Xeneize debe atravesar antes de enfrentar al puntero del campeonato. Además, el Vasco Arruabarrena habló sobre sus ganas de volver a ser el DT de Boca y fue contundente sobre ello. Enterate de todo acá.

Ibarra habló en conferencia sobre Darío Benedetto

En conferencia de prensa, el DT dio algunos detalles de la primera semana de entrenamiento tras la reincorporación de Carlos Zambrano y Darío Benedetto, cuyas sanciones por el pleito en Avellaneda fueron cumplidas en el choque del club de La Ribera ante Defensa y Justicia.

"El equipo lo tengo, pero no lo voy a dar", expresó Ibarra para luego contestar una consulta relacionada a la posible vuelta del Pipa como inicialista y la disputa con Luis Vázquez, hoy titular en la práctica de Boca. "Benedetto está bien, está bárbaro. Se está recuperando de este momento", declaró sobre el delantero.

Sin embargo, en el final de las declaraciones hubo una advertencia para Benedetto tras el altercado con Zambrano. "Le vino bien descansar para comprometerse con el grupo", señaló el DT del Xeneize acerca de las tareas que tuvo que realizar el atacante luego de reflexionar sobre lo ocurrido en Avellaneda. Finalmente, Ibarra dejó en claro que eso quedó atrás: "Ya lo hablé con el. Lo pasado, pasado".

Pese a no haber dado el equipo, en el XI de la práctica, Benedetto fue al banco

La única incógnita de cara al choque del domingo está enfocada en la delantera. Darío Benedetto, junto a Carlos Zambrano, cumplió sus dos fechas de suspensión tras el altercado en Avellaneda y está a disposición del tridente técnico para volver a las canchas, pero la práctica de hoy dejó una sorpresa.

Sí, Luis Vázquez se adueñó de la posición de "9" en el ensayo que lideró Hugo Ibarra. El gol contra el Halcón que le dio el triunfo al Xeneize fue un plus para que el "38" pudiera comenzar como titular en los entrenamientos de fútbol en esta semana y, a falta de algunas sesiones tácticas antes del fin de semana, el juvenil iría desde el arranque contra Atlético Tucumán. Pipa, en tanto, buscaría romper su sequía goleadora entrando desde el banco.

Ibarra habló de la polémica de la semana: "Sí, jugamos con el Senior..."

Hugo Ibarra fue el protagonista de la semana en Boca. Mientras Atlético Tucumán jugaba goleaba a Barracas Central en su estadio, el DT del Xeneize disputó un encuentro con el Senior y las críticas no tardaron en llegar. Por ello, en conferencia de prensa y a horas del duelo ante el Decano en La Bombonera, el Negro no esquivó la polémica. ¿Qué dijo?

Después de que los hinchas discutan en redes sociales y hasta el mismo Lucas Pusineri se ponga de su lado, el ex lateral derecho no tuvo pelos en la lengua en la sala de conferencias. Así, entre risas y algunas chicanas, contestó la pregunta al respecto.

Mientras algunos lo criticaron y otros lo defendieron fervientemente, Ibarra se tomó el tema con tranquilidad y explicó las razones por las que decidió ir a disputar un encuentro con sus ex compañeros y Roberto Pompei, otro miembro del cuerpo técnico. "Sí, jugamos con el Senior", comenzó el Negro con una sonrisa en su rostro.

A la hora de explicar, Ibarra fue clarísimo: "El martes jugamos dos integrantes del cuerpo técnico (él y Pompei) y el Tano Gracián fue el encargado de analizar el duelo. Después en la cena lo hablamos. Y ayer, además, lo vi después del entrenamiento. Hoy lo volveré a hacer y mañana otra vez. Así hasta el sábado... Lo voy a ver todas las veces que sea necesaria".

Por otra parte, a la hora de defender su lugar como futbolista del Senior, continuó: "Jugar con la camiseta de Boca es algo que me encanta. Me siento orgulloso de poder hacerlo de esta manera y no creo que interfiera para nada con mi posición de entrenador".

Vasco Arruabarrena: "Si me ofrecen volver a Boca, me muero"

En las últimas jornadas, se confirmó extraoficialmente que Boca ya se encuentra en la búsqueda de un entrenador de cara al 2023 y que incluso, ya se lo habrían comunicado a Hugo Ibarra para que sepa que si bien su rol a nivel contractual indica que es DT formal y se lo presentó de esa manera, el "Negro" ejerce su rol desde una forma interina hasta fin de año y por ende, de esta temporada.

En medio de este contexto, surgió un nombre nuevo, aunque no posibilidad de asumir sino como una "postulación" de su parte, siendo este un ex DT de Boca como Rodolfo Arruabarrena. El Vasco es el actual entrenador de la Selección de Emiratos Árabes Unidos y desde allí, brindó una nota donde expresó sus ganas de volver a dirigir al Xeneize.

En diálogo con TyC Sports, el nacido en Marcos Paz exclamó: "Amo a Boca. Obvio que si me ofrecen volver, me muero". Cabe destacar que el Vasco estuvo al mando del primer equipo de la Ribera de 2014 a 2016, donde dirigió 75 partidos, ganando 47, empataron 17 y perdiendo solo 15 encuentros.

Allí, Arruabarrena ganó dos títulos nacionales, siendo estos el torneo local de 2015 y la Copa Argentina del mismo año. Sin embargo, pese a su deseo de regresar a Boca para ser nuevamente el DT, puso paños fríos en el asunto y sentenció: "No veo cerca esa posibilidad". ¿Tendrá un segundo ciclo en algún momento el Vasco?

El candidato a presidente de Boca que sueña con tener a Palermo: "Me encantaría"

Andrés Ibarra, precandidato por el macrismo en el Xeneize y la apuesta principal del expresidente de la Nación para volver a entrar a la política del conjunto de La Ribera. "El hincha debe diferenciar el héroe futbolístico y la calidad futbolística respecto del dirigente", había declarado tiempo atrás el ex ministro de modernización.

Con la intención de ganarse el voto de los socios de Boca, Ibarra anhela poder contar con uno de los máximos ídolos de la historia de la institución. "Me encantaría que Martín Palermo trabaje con nosotros", confesó el precandidato a presidente del Xeneize en diálogo con Super Mitre.

El posteo de Marcos Rojo que confirma su decisión de cara al futuro

El pasado martes, el Mundo Boca se vio conmocionado a partir de un rumor que vinculaba una posible oferta proveniente desde Estudiantes para intentar repatriar a Marcos Rojo en el próximo mercado de pases que abre en diciembre. Es que para ese entonces, el zaguero xeneize tiene la posibilidad de romper unilateralmente su contrato y marcharse de la Ribera en condición de libre.

Sin embargo, solo un día más tarde se supo que el ex Selección Argentina tiene decidido quedarse en Boca respetando su vínculo hasta diciembre de 2023, ya que su rol de ser el capitán y líder del equipo lo motivaron a seguir en el Xeneize por un año y medio más como mínimo.

Así, mientras se entra en la última etapa de recuperación del desgarro que sufrió en la previa de lo que fue la derrota ante Patronato por 3 a 0, Rojo confirmó que su idea es seguir en el Xeneize y ser una pieza clave para lo que queda de esta temporada y la próxima, donde Boca ya se encuentra clasificado a la Copa Libertadores del año siguiente.

Para confirmar su decisión, y en paralelo mostrar su felicidad por estar en buenas condiciones físicas, el zaguero zurdo posteó una historia de Instagram con un mensaje bien clarito. "Feliz de volver a entrenarme con mis compañeros", escribió junto con unos emojis azules y amarillos, en una foto suya en la práctica de este jueves, donde regresó a entrenarse con normalidad tras el desgarro.

Además, allí añadió un comentario final: "Y en casa", agregando la ubicación de La Bombonera. De esta forma, queda del todo confirmado que el futbolista, como informó el periodista Augusto César, "está en condiciones de ser titular el domingo, lo cuidan unos días mas y volvería con Colon. El jugador está cómodo en Boca". Fin de la novela de Marcos Rojo.