En conferencia de prensa, a horas de jugar ante Atlético Tucumán, Ibarra no esquivó la polémica de la semana. ¿Qué dijo el DT de Boca?

Hugo Ibarra fue el protagonista de la semana en Boca. Mientras Atlético Tucumán jugaba goleaba a Barracas Central en su estadio, el DT del Xeneize disputó un encuentro con el Senior y las críticas no tardaron en llegar. Por ello, en conferencia de prensa y a horas del duelo ante el Decano en La Bombonera, el Negro no esquivó la polémica. ¿Qué dijo?

Después de que los hinchas discutan en redes sociales y hasta el mismo Lucas Pusineri se ponga de su lado, el ex lateral derecho no tuvo pelos en la lengua en la sala de conferencias. Así, entre risas y algunas chicanas, contestó la pregunta al respecto.

Mientras algunos lo criticaron y otros lo defendieron fervientemente, Ibarra se tomó el tema con tranquilidad y explicó las razones por las que decidió ir a disputar un encuentro con sus ex compañeros y Roberto Pompei, otro miembro del cuerpo técnico. "Sí, jugamos con el Senior", comenzó el Negro con una sonrisa en su rostro.

A la hora de explicar, Ibarra fue clarísimo: "El martes jugamos dos integrantes del cuerpo técnico (él y Pompei) y el Tano Gracián fue el encargado de analizar el duelo. Después en la cena lo hablamos. Y ayer, además, lo vi después del entrenamiento. Hoy lo volveré a hacer y mañana otra vez. Así hasta el sábado... Lo voy a ver todas las veces que sea necesaria".

Por otra parte, a la hora de defender su lugar como futbolista del Senior, continuó: "Jugar con la camiseta de Boca es algo que me encanta. Me siento orgulloso de poder hacerlo de esta manera y no creo que interfiera para nada con mi posición de entrenador".