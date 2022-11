La Reserva se consagró en el Trofeo de Campeones

De la mano de Mariano Herrón como DT, la Reserva xeneize se consagró campeona del Trofeo de Campeones tras vencer a Lanús en la final por 2 a 0 con los goles de Maximiliano Zalazar y Lautaro Di Lollo en el Estadio Ciudad de Vicente López.

En la casa de Platense se dio un partidazo que tuvo de todo entre los campeones de la Copa de la Liga y la Liga Profesional de reserva: remates con peligro hacia el arco rival, expulsiones, atajadas grandísimas de ambos arqueros pero sobre todo de Leandro Brey -enorme figura para el título de Boca-, goles, tumultos y sobre todo, mucho juego. Obviamente, también hubo un campeón que, por la victoria en los 90 minutos, terminó siendo el Xeneize, coronando así un nuevo año de oro para las inferiores de la Ribera con un plantel con muchas caras nuevas. Sobre el final, el partido terminó en escándalo por el enojo de los jugadores de Lanús y que terminó en aprietes al árbitro.

Hace solo días, Boca se consagró en la Liga Profesional y Lanús había hecho lo propio en el primer semestre del año con la Copa de la Liga. El Xeneize, además, llegaba como el campeón defensor a este Trofeo de Campeones al haberlo obtenido también el año pasado en la final ante Sarmiento, donde golearon por 3 a 0.

Los cuatro puestos que busca Riquelme para el Boca 2023

Mientras el plantel se enfoca en el último objetivo futbolístico del año, el Consejo de Fútbol mira hacia adelante y ya piensa en el mercado de pases. Juan Román Riquelme y su equipo de trabajo tienen pensado reforzar cuatro puestos puntuales del equipo, según contaron en TyC Sports.

El medio menciona en primera instancia los refuerzos defensivos: "En el Xeneize analizan contratar dos centrales, uno zurdo y otro derecho, para contar con alternativas en un sector que hoy tiene como indiscutidos a Carlos Zambrano y Nicolás Figal ante la lesión ligamentaria de Marcos Rojo".

"Las otras dos posiciones en las que tratarán de que llegue alguien es en el mediocampo, posiblemente un futbolista que pueda moverse por afuera, y un delantero. La principal búsqueda sería por un centroatacante", agrega el informe.

Fabra y Zambrano cerca de renovar

El Consejo de Fútbol ya trabaja para el armado del plantel de cara al 2023 y piensa en las posibles bajas, refuerzos y renovaciones que habrá.

La operación para renovar el vínculo de Agustín Rossi se lleva toda la atención de los hinchas pero los dirigentes también quieren asegurarse la continuidad de otras figuras del equipo. La de Carlos Zambrano está muy cerca de concretarse y ahora se supo que otro futbolista también está a nada del acerudo.

El periodista Emiliano Raddi reveló de quién se trata: "Frank Fabra está muy cerca de extender su vínculo con Boca. La reuniones entre el consejo de fútbol y el representante están por llegar a su fin y muy es posible que esta semana o a mas tardar la próxima se firme la renovación".

¿Qué pasará con Ibarra en 2023?

Todavía no está definido que el comandante del barco sea Hugo Ibarra. Y más allá de que el vicepresidente de Boca sostuvo, en más de una ocasión que el contrato del formoseño perdurará hasta el 31 de diciembre, cierta parte de la Comisión Directiva sueña con tenerlo el 1 de enero en Boca Predio. Pero el máximo ídolo de la historia del club, tiene otro pensamiento.

Durante las últimas horas, el periodista Rodolfo Cingolani, en TyC Sports, explicó que el encargado de tomar las decisiones dentro del Consejo de Fútbol, sueña con tener a Diego Martínez, el actual entrenador de Tigre, y que dependiendo de lo que ocurra en el Trofeo de Campeones con los de Victoria, avanzará o no en la negociación.

"Riquelme quiere a Diego Martínez, y no está asegurada la continuidad de Ibarra. Lo que favorece a Ibarra es que el plantel lo banca", afirmó el jornalista al comienzo del programa televisivo Presión Alta, por lo que los hinchas de Boca encendieron las alarmas, sobre todo por el afecto que le tienen al actual entrenador del plantel campeón de la Liga Profesional.

La condición que le puso Huracán a Boca para dejar ir a Merolla

El presidente de la institución de Parque Patricios dio más detalles. David Garzón se refirió al tema en Radio La Red y explicó cuál es la condición que pone Huracán. "El club necesita vender jugadores. Por Merolla estamos esperando ofertas. Todavía no le hemos puesto precio. Con Román siempre charlamos, me dijo que le gustaba Merolla. Huracán está dispuesto a escuchar todo tipo de ofertas", afirmó.

"Por Merolla necesitamos él dinero, no nos serviría que Boca nos dé el otro 50% de Cristaldo. Sí podría entrar algún jugador en la negociación, Boca tiene un montón", aclaró el máximo dirigente del "Globo", para dar otra alternativa a la operación. Y por eso, habría aparecido el nombre pretendido en Huracán en cuestión.

A lo largo de las últimas horas, el periodista partidario Luis Fregossi afirmó que en Parque Patricios están buscando el retorno de Norberto Briasco, quien no tiene continuidad en Boca y no figura en los planes de Ibarra para la próxima temporada. Por eso mismo, desde Huracán aceptarán negociar un préstamo por el nacionalizado armenio.

Si bien la incorporación de Briasco sería una llave para abrir la negociación, Garzón explicó que "por Merolla necesitamos el dinero, no nos serviría que Boca nos dé el otro 50% de Cristaldo". Y en diálogo con Radio La Red, añadió: "Sí podría entrar algún jugador en la negociación, Boca tiene un montón".

Boca pretende ofertar por Ángel Romero

A solo semanas de la apertura del libro de fichajes, se conoció que Cruz Azul -club al cual Ángel Romero pertenece desde principios de año- prescidirá de la extensión de su vínculo y se convertirá en agente libre en diciembre, por lo que deberá buscar un nuevo equipo para afrontar la temporada 2023.

Y si bien en un principio los fanáticos de la "Máquina Cementera" estaban fascinados con la contratación del ex San Lorenzo, su rendimiento en México no fue el mejor y sumó 5 goles y 3 asistencias en 39 partidos durante una campaña negativa para el club de la capital azteca, por lo que terminará marchándose de Cruz Azul sin pena ni gloria. Pese a que este año no fue el mejor para Ángel, desde Boca estarían dispuestos a contar con él a partir del próximo año.

Es por esto que, según las últimas actualizaciones de su situación, se supo que el Xeneize quiere ser el primer equipo en ponerle una oferta sobre la mesa a Romero y que sea uno de los refuerzos de jerarquía para la ofensiva de la Ribera arribando como agente libre, tal como sucedió con Óscar a principios de año.

El refuerzo top que los hinchas de Boca hicieron tendencia en las redes

En las últimas semanas, jugadores como Lucas Merolla, Walter Kannemann, Roger Martínez, Ángel Romero, Enzo Copetti y hasta Lucas Torreira sonaron como posibles altas a partir de enero para Boca, pero por el único que de momento hay avances concretos es por el defensor de Huracán, quien es el apuntado para reemplazar a Marcos Rojo durante la recuperación que atraviesa de su dura lesión.

Sin embargo, los hinchas de Boca fueron más allá y pidieron a la dirigencia mediante las redes sociales la contratación de una estrella top mundial como Eden Hazard. Es que el nombre del 10 de la Selección de Bélgica y heredero de la 7 del Real Madrid tras la salida de Cristiano Ronaldo fue tendencia en Twitter en las últimas horas relacionado al Xeneize con el #HazardABoca.

Así, los fanáticos utilizaron la red social del pajarito para pedir a un refuerzo utópico a nivel económico, ya que el "Duque de Hazard" tiene un valor de mercado de 12 millones de euros pero llegó al Merengue a cambio de 115 millones hace tres temporadas y cobra un salario anual de ¡23 millones de euros!

Estos números hacen que el sueño de los hinchas de Boca de contar con Eden Hazard sea imposible de realizar, pero no deja de ser un ideal que circuló en las redes del Mundo Boca, sobre todo porque se conoce la admiración del extremo izquierdo de 31 años por Juan Román Riquelme. Sin embargo, no podrá pasar al umbral de la realidad y se quedará solo en el pedido de los fanáticos.