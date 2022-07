En Boca están atentos a lo que será la respuesta de Agustín Rossi sobre la renovación de su contrato luego de la propuesta "gigante" ofrecida por el Consejo del Fútbol, pero ante la incertidumbre, ya aparecen varios nombres en carpeta del club de la Ribera para reemplazarlo en caso que sea necesario. Esto, y más, sucedió en Brandsen 805. Enterate de todo acá.

Los arqueros que suenan para reemplazar a Rossi si no acepta la renovación de contrato

+ Los nombres conocidos hasta este jueves: en los últimos días, comenzaron a sonar con fuerza los nombres de tres arqueros que estaban en el radar de Boca para que uno de ellos se convierta en el reemplazante de Agustín Rossi. Sin embargo, por todos ellos hubo reveses. Acá el repaso de uno por uno. El primero de ellos era Agustín Marchesín, quien está a punto de concretar su salida del Porto para ser nuevo refuerzo del Celta de Vigo. "Está muy avanzada su llegada. Restan algunos detalles por pulir: el arquero negocia rescindir el año de contrato que le queda en Porto", informó César Merlo, dejando ya sin chances a Boca.

Otro nombre fue el de Sergio Romero. "Chiquito" se encuentra libre y está entrenándose en las instalaciones de Racing, con la posibilidad de sumarse a la Academia a partir de diciembre. Sin embargo, Chiquito reconoció que no hubo contactos formales con ningún club en Argentina en el presente. "Boca no me llamó ahora, pero sí cuando estaba Guillermo (Barros Schelotto). Yo estaba jugando mucho el United y Mourinho me quería en el equipo", sentenció.

Por último en estas negativas, Boca también se contactó con Gerónimo Rulli en las últimas horas para conocer su situación deportiva. El arquero de la Albiceleste tiene serias chances de estar en el Mundial de Qatar y, según reveló el periodista "Chavo" Fucks, la propuesta fue rechazada debido a la intención del ex Estudiantes en seguir compitiendo al máximo nivel en el Villarreal.

+ Sergio Rochet en el radar: el vigente arquero de Nacional goza de un presente top, y desde que Diego Alonso asumió como entrenador de la Selección Uruguaya, Rochet se consolidó como el uno titular de la Celeste, siendo vital para la clasificación uruguaya a Qatar 2022, donde a su vez dirá presente. Cabe destacar que allí le ganó el puesto a ni más ni menos que un histórico como Fernando Muslera.

Con 29 años y una llamativa trayectoria por Europa, Rochet está cerca de los cien partidos en Nacional de Montevideo y acumula 18 vallas invictas en 28 partidos en el año. Además, en total acumula 51 partidos imbatidos en el Bolso, por lo que en Boca saben que el uruguayo es una garantía además de su jerarquía, dejando así en claro que no sería una locura que el Xeneize busque con carga pesada a Sergio Rochet, según lo que pudo confirmar Diego Monroig.

+ Rodrigo Rey y una opción más lógica desde los números: el periodista Emiliano Raddi enunció en ESPN que hay otra opción que "sería más terrenal" para Boca en referencia al arco, siendo este Rodrigo Rey. El actual arquero de Gimnasia y Esgrima de La Plata es uno de los mejores del fútbol argentino en su puesto y, curiosamente, hace solo meses le dijo que no a River ante el interés concreto de sumarlo, debido a que no quería ser el suplente de Franco Armani, sino que su deseo era ser titular y por eso se quedó en el Lobo.

En Boca dependerá de la respuesta de Rossi para confirmar si acelerarán o no por un guardameta ahora o en el mediano plazo, ya que la idea de quienes conducen el fútbol xeneize es sumarle competencia a Agustín si finalmente se queda, así como también reemplazarlo en caso que no acepte su renovación. Para ambas opciones, ahora se suma el nombre de Rodrigo Rey.

Gignac posó con la camiseta de Boca

André-Pierre Gignac, quien hace años juega en Tigres de México, varias veces apareció en el radar xeneize. El ex-Selección de Francia subió una selfie en su auto con la camiseta nueva de Boca. "Tráfico time", escribió con la foto usando esa indumentaria.

De esta manera, Gignac se suma a una larga lista de futbolistas que le tiran un guiño a Boca pese a no tener nada que ver con el club. Allí aparecen otros nombres como Erling Haaland, Lucas Torreira, Marco Materazzi, entre otros. El francés cumple 37 en diciembre y le quedan dos años de contrato en México. ¿Tendrá la chance en La Bombonera?

Ibarra definió el XI vs Patronato

Darío Benedetto era el único jugador que estaba en duda para Hugo Ibarra, pero el Pipa se resintió de una molestia en su tobillo izquierdo y está prácticamente descartado, salvo una decisión de último momento.

El reemplazante del ex Elche será Luis Vázquez, por quien todavía se negocia su salida ante la suculenta oferta del Brujas de Bélgica. El delantero juvenil será titular por segunda vez en tres partidos, tras ir desde el arranque contra Argentinos Juniors, e intentará aprovechar la oportunidad para afianzarse en el equipo si es que logra quedarse en el club. El resto del XI sale de memoria.

Formación probable de Boca vs. Patronato: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero, Luis Vázquez y Sebastián Villa. DTs: Hugo Ibarra, Leandro Gracián y Roberto Pompei.

La despedida de Izquierdoz en redes

Izquierdoz decidió hablarle al hincha mediante sus redes sociales con un comunicado contundente. "Llegó el momento de despedirme. Se cruzan muchísimos recuerdos en mi cabeza y siento orgullo de lo que viví en estos años. Lo que comenzó como un sueño se hizo realidad y hoy le estoy dando un cierre", comenzó el escrito del ex Lanús.

"Que me hubiera gustado despedirme de otra forma, seguro. Pero no pasa nada, se dio así", aclaró el defensor sobre lo silencioso que fue su adiós del equipo de La Ribera. Además, Cali también destacó todo el esfuerzo que hizo por el club en estos años: "Me voy satisfecho porque siempre di todo lo que tenía de mi, postergando otros sueños personales o a veces priorizando al club por la familia".

Sobre las críticas y versiones de su salida, Izquierdoz fue claro. "Molesta que se hayan dicho cosas que son mentiras. Si había alguien que quería ganar esta copa, ese era yo, sabía que iba a ser mi última oportunidad y no iba a hacer nada que atentara contra eso. Igualmente la gente que me conoce sabe cómo soy, de qué forma me manejo y eso es lo que importa", posteó.

Luego de agradecerle a cada uno de los integrantes de Boca, desde sus compañeros hasta la utilería, sin olvidarse de los hinchas, Cali cerró con un cálido mensaje para la institución por los años recorridos. "Fueron muchos partidos y varos títulos que van a quedar en mi corazón por siempre. Les deseo lo mejor, Boca va a seguir siendo eternamente el más grande. Hasta siempre Boca, Boca de mi vida…", concluyó la carta del ahora jugador del Sporting de Gijón. Se terminó una era.

Carlos Lampe y una chicana a River

El arquero boliviano estuvo en Boca solo unos meses y pese a no haber jugado siquiera un minuto con la camiseta azul y oro, integró la nómina de futbolistas que fueron a Madrid para la final de la Libertadores 2018.

En diálogo con Radio La Red, el actual arquero del Atlético Tucumán puntero de la Liga Profesional habló de lo que sucedió allí en el Bernabéu, donde esbozó: "En Madrid no nos faltó actitud, nos faltó suerte, después del gol nos metimos muy atrás", además de haber confirmado que se sentía a la altura de Esteban Andrada o Agustín Rossi como para haber sido el guardián de los tres palos en aquella histórica final, la cual también dio su opinión de lo que significa en la actualidad este partido, al cual definió como que "ya prescribió".

Luego, siguió su charla con el programa conducido por Toti Pasman, donde sentenció que se siente agradecido con la gente de Boca, además de afirmar que "no le cierra las puertas" a un posible regreso al Xeneize. Por último, se animó a una chicana a River y al público del Monumental, estadio que visitó hace poco más de un mes con el Decano: "No se siente tanto el aliento en la cancha de River, En La Bombonera se siente mucho más que en el Monumental", declaró. ¡Sin cassette!