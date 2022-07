El ex arquero de la Selección empezó a sonar como posible reemplazante de Agustín y rompió el silencio.

La negociación para renovarle a Agustín Rossi enciende las alarmas en el arco de Boca. El 1 del Xeneize aún no contestó la oferta del Consejo de Fútbol y aseguran que están lejos de llegar a un acuerdo. Mientras tanto, empezó a sonar uno que siempre parece estar en el radar: Sergio Romero.

El ex arquero de la Selección Argentina se está entrenando en Racing para terminar su recuperación de rodilla y definir su futuro. En la Academia sabe que no tiene lugar y hace instantes, tras la práctica, rompió el silencio para hablar de Boca. 'Chiquito' fue muy sincero.

"La idea es seguir afuera, gracias a Dios tengo muchas propuestas y estoy analizandolas. Hace unos días rechacé tres de Arabia por cuestiones familiares. Muchos clubes de Argentina se han comunicado en esta etapa, pero la idea de la familia es volver a Europa", expresó el ex-Manchester United.

Posteriormente, Romero fue consultado específicamente por Boca y respondió: "No me llamaron. El último fue Guillermo (Barros Schelotto) pero era muy difícil porque estaba en el United con Mourinho, atajando. Igual tienen un gran arquero como lo es Rossi. Yo tengo 35 y no estoy para taparle el lugar a nadie".

De todas formas, Sergio aclaró: "No descarto nada". ¿Y si lo llama Román?