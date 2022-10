Luego de confirmarse la postergación del partido ante Gimnasia para el jueves a las 15 horas en el Bosque, Boca presentó una nueva lista de convocados diferente a la dada el pasado lunes. Además, la victoria de Racing en Lanús estiró la definición del campeonato, dejando todo por definirse el próximo fin de semana. Esto no fue todo en el mundo puertas adentro de Brandsen 805. Enterate de todo acá.

Racing ganó y Boca no puede ser campeón el jueves

En el Estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús, Racing venció por la mínima al Granate y de esta forma, la disputa de la Liga Profesional se esclarece cada vez más. El gol de Enzo Copetti a falta de 10 minutos para el cierre del encuentro dejó a la Academia como el único puntero del campeonato a falta de una fecha, sin contar allí el encuentro pendiente de Boca ante Gimnasia que se disputará el próximo jueves a las 15 horas en La Plata.

Con los 50 puntos a los que llegó el conjunto de Fernando Gago con esta victoria, ya queda claro que el torneo se definirá en la última jornada del mismo, ya que incluso si el Xeneize vence al Lobo este jueves, le sacará un punto de diferencia a los de Avellaneda, por lo que llegarían siendo líderes a la jornada número 27 con la garantía de depender de si mismo.

Lo mismo sucedería con Racing si Boca no gana en el Bosque, ya que así el equipo que llegará a la última fecha como puntero serán los académicos. Y para aún más condimentos en este cierre de la Liga Profesional, el Xeneize recibirá a Independiente en La Bombonera y los de Gago a River en el Cilindro de Avellaneda, por lo que el campeón dará la vuelta olímpica en su estadio, con su gente y tras ganarle al clásico de su competidor máximo del campeonato.

Con el empate que Atlético Tucumán obtuvo esta fecha ante Unión y la victoria de la Academia reciente frente a Lanús, el Decano quedó sin posibilidades matemáticas de luchar al quedar a 4 unidades de la punta, que incluso pueden ser 5 si el Xeneize queda como líder en caso de vencer a Gimnasia.

Así, la Liga Profesional se definirá entre los de Hugo Ibarra y los de Fernando Gago. El duelo de Boca ante el Lobo dejará en claro quién llega dependiendo de sí mismo en la última jornada. Si los de la Ribera se quedan con los tres puntos, serán ellos y con vencer a Independiente serán campeones, de lo contrario, será Racing el que, venciendo a River, será el que levante el título. El fin de semana, ambos estarán con los ojos en un partido y los oídos en el otro. ¡Infartante definición se viene!

La nueva lista de convocados

El pasado lunes por la noche a última hora, se confirmó que, gracias a la solidaridad de Boca hacia Gimnasia, los 81 minutos restantes que quedan por jugarse en el Juan Carmelo Zerillo entre el Xeneize y el Lobo finalmente se jugarán el jueves a las 15 horas en lugar del miércoles a las 17, como estaba estipulado en un principio.

Antes de confirmarse este cambio que favorece a ambas partes, los de la Ribera habían dado como oficial la lista de convocados para el duelo que es casi una final frente a Gimnasia ya que es el que define cómo será la definición de la Liga Profesional, y allí Boca no podía contar con varios futbolistas por las lesiones que traen a maltraer al plantel xeneize, siendo estos Nicolás Orsini, Exequiel Zeballos, Marcos Rojo y Nicolás Figal, además de la ausencia de Luis Vázquez por suspensión y la de Norberto Briasco por decisión de Hugo Ibarra.

Sin embargo, al darse como oficial el aplazo de la reanudación del partido con Gimnasia, Boca aprovechó para dar una nueva lista de concentrados para viajar a La Plata y allí, se dieron dos presencias que nadie tenía en los planes pero que finalmente estarán. En concreto, estamos hablando de Figal y Briasco.

Ninguno de los dos dice presente en el campo de juego desde el duelo contra Lanús del 14 de septiembre en condición de visitante, ya que ambos sufrieron enguinces en dicho partido (Figal en la rodilla, Briasco en el tobillo). Y si bien se creía que el ex Independiente no está al 100%, desde Boca lo vieron bien como para regresar a la nómina, así como también al nacionalizado armenio.

Esto, desde el Xeneize lo publicaron en pleno partido entre Racing y el Granate, a menos de 48 horas del encuentro en el Bosque ante Gimnasia. Antes de dicho encuentro, Boca tendrá una última práctica y se definirá el equipo, con la duda de si alguno de los dos flamantes convocados será titular o si ambos irán al banco. Otra variante es la de Simón Rivero, quien fue baja tras haber disputado este mediodía el partido de la Reserva que el equipo de Mariano Herrón ganó por 2 a 1.

Boca ganó un duelo clave y quedó a un partido de gritar campeón en Reserva

Boca tiene abiertos tres frentes para un cierre de temporada que puede ser magnífico. Sí, a las posibilidades de gritar campeón en la Liga Profesional y en la Copa Argentina, al Xeneize se le suma la chance de quedarse con el título de Reserva. En todas ellas tiene una gran noticia: depende de sí mismo.

Mientras todos los flashes se los lleva el equipo de Hugo Ibarra, que a pesar de la derrota vs. Newell's ganando los dos partidos que le quedan será campeón, Mariano Herrón está a un partido de festejar con la Reserva que supo dirigir el Negro. Este martes le ganó un duro duelo a Newell's y sueña en grande.

Gracias a los goles de Gonzalo Morales y Maximiliano Zalazar, dos de los más tenidos en cuenta por el cuerpo técnico de Primera, la Reserva de Boca superó a La Lepra en el predio de Ezeiza y llega al último partido sabiendo que una victoria le dará el título. Aunque ojo, Vélez también ganó y le respira la nuca.

En la última jornada, el Xeneize visitará a Independiente, mientras que el Fortín será local ante Argentinos Juniors. A los de Herrón sólo les sirve ganar para depender de sí mismo (los del Liniers están a un punto). Aparte, cabe mencionar que ambos duelos aún tienen fecha y horario a confirmar.

Posteo de Zeballos

Exequiel Zeballos continúa con la rehabilitación y cuenta los días para volver a ponerse la azul y oro. Así lo demostró en sus redes sociales y los fanáticos se volvieron locos. Luego de lesionarse ante Agropecuario por la recordada patada de Milton Leyendeker, el extremo de 20 años compartió una foto en el terreno de juego de La Bombonera con un emoji de un reloj de arena y rápidamente el posteo se llenó de comentarios.

Mientras el santiagueño realiza la cuenta regresiva para su vuelta a las canchas, la gente lo apoya. "Luche y vuelva, Changuito", "te extraño más que ayer hoy" y "qué ganas de ver a Langoni, Benedetto y Zeballos juntos", fueron algunos de los comentarios más destacados.

La reacción de Gimnasia tras la postergación del partido por pedido de Boca

No hubo persona que no se haya sorprendido con el comunicado de la Liga Profesional anunciando la reprogramación del Gimnasia-Boca. El encuentro iba a jugarse el miércoles a la tarde, pero un sorpresivo pedido del Xeneize terminó pateando todo para el jueves a las 15.

Más allá de que los dirigidos por Hugo Ibarra tienen sus razones para haber pedido un día más, el que más deseaba que esto se resuelva de esta manera era el Lobo. Por eso, en este inesperado marco generado tras la iniciativa del club de la Ribera, revelaron cómo se lo tomaron en La Plata.

El comunicado de la Liga dio detalles de la reacción de los de Pipo Gorosito: "El conjunto platense -que enfrentó este lunes a Argentinos Juniors-, agradeció el gesto y aceptó la sugerencia". Sin lugar a dudas, una decisión que favorece al espectáculo.

Lo mencionaron como refuerzo de Boca esta semana pero descartó la posibilidad

Después de su gol al Xeneize,Willer Ditta comentó en "Dsports Radio" que no hubo contactos desde el club de la Ribera: "No escuché nada del llamado del Patrón Bermúdez. De lo demás debe encargarse mi representante. Quiero quedarme". Y aseguró: "El estar en Newell's es una fortuna. Es una de las grandes bendiciones de mi carrera. Estoy disfrutando el momento".

¿Castigo? El motivo extrafutbolístico por el que Ibarra no puso a Aranda ante Newell's

Mucho se habló de la decisión que tomó Hugo Ibarra en el entretiempo del Newell's-Boca del fin de semana. El DT decidió sacar al amonestado Carlos Zambrano -estaba al borde de la doble amarilla- y en su lugar ingresó Sebastián Villa. Con el ingreso del colombiano, Medina pasó a jugar de lateral y Advíncula de central.

En ese segundo tiempo todo lo que podía salir mal, salió mal. De hecho, el Rayo falló en su primera intervención como zaguero y de ahí vino el 1 a 0 del local. Mientras tanto, Gabriel Aranda, titular de emergencia en varios partidos en el año, vio todo desde el banco de suplentes. ¿Por qué no ingresó?

En la semana se había hablado de un inconveniente del pibe en uno de sus tobillos tras la victoria ante Aldosivi. Sin embargo, Augusto César reveló que no se trato de algo físico ni futbolístico. "Después de esa victoria (domingo pasado) debía hacerse estudios, pero no se los hizo y tampoco se presentó a entrenar. El martes se entrenó con normalidad, pero no viajó a Junín", explicó en ESPN F12.

"Desde adentro te hablan de una confusión", agregó el corresponsal. De todas formas, aseguró que "consideran que fue un cambio arriesgado con un hombre más y 45 minutos por delante. Tal vez desarmó demasiado rápido la estructura del equipo cuando el partido todavía estaba 0 a 0".

La primera declaración de Marcos Rojo tras la exitosa operación de ligamentos

"El jugador Marcos Rojo fue intervenido quirúrgicamente por ruptura de ligamento cruzado anterior. Se le realizó plástica del mismo y tratamiento de la patología de ambos meniscos", informó la cuenta oficial de Boca tras la cirujía del capitán. Y horas después, tras recibir el alta médica, el central dio sus primeras declaraciones.

Desde su camioneta, en la parte de atrás y a la salida del sanatorio La Trinidad, el capitán del Xeneize habló mano a mano con Diego Monroig, periodista de ESPN que cubre el día a día del club de La Ribera. ¿Qué dijo?

"Quiero recuperarme lo más pronto posible, pero sin apurarme", comenzó Marcos Rojo demostrando que se tomará con tranquilidad la rehabilitación. Y continuó: "También tenía los meniscos complicados, pero los doctores hicieron un buen trabajo".