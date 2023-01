◉ Las noticias de Boca hoy: primeros convocados del año, posible XI vs Independiente y novedades del mercado

La lista de convocados vs Independiente

Tras casi un mes entero de pretemporada, finalmente Boca tendrá su primer partido luego de lo que fue la derrota en el Trofeo de Campeones ante Racing a fines del 2022 antes que se inicie la Copa del Mundo en Qatar; y este mismo será ante Independiente en San Juan.

En el Estadio Bicentenario de aquella provincia se dará el triaungular amistoso entre el Xeneize, el Rojo y Everton de Viña del Mar y serán los de Hugo Ibarra y los de Avellaneda los que estrenarán el mismo este sábado a las 21:30. Con todo ya listo, el club de la Ribera tiene todo preparado para viajar hacia Cuyo para el primer duelo.

Antes del viaje, lógicamente, el entrenador xeneize dio a conocer la nómina de convocados para el duelo con Independiente y al margen de algunas cuestiones que ya se conocían, también hubo sorpresas. En concreto, se confirmó que Sergio Romero y Leandro Brey no estarán entre los presentes en el partido ya que atajarán ambos en el siguiente frente a Everton, por lo que Agustín Rossi y Javier García son los arqueros que concentrarán para enfrentar al Rojo.

Además, Nicolás Figal, Gabriel Aranda y Renzo Giampaoli no figuran en la lista por cuestiones físicas: Figal se desgarró, Aranda se recupera de una molestia física y Giampaoli atraviesa la última etapa de la recuperación de un apendicitis. Y claro está que no podrán estar ante Independiente. Sin embargo, al margen de estas bajas, los hinchas se mostraron felices por una inédita cuestión en la lista.

En concreto, Boca anunció a los convocados con orden numérico y no por dorsales, y allí coincidió que Aaron Molinas tenía el número 10. Claro, restaría saber si fue un tema aleatorio y en el partido de este sábado usarán cada uno sus tradicionales dorsales o se innovará con este peculiar formato. De darse así, el juvenil tendrá la 10 en su espalda y habría otros con numeraciones curiosas. ¿Qué pensás que pasará entre estas opciones?

El posible XI de Boca para el sábado

Agustín Rossi/Javier García; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Agustín Sandez, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Norberto Briasco, Nicolás Orsini y Sebastián Villa.

Reuniones en Italia e Inglaterra: el futuro de Rossi podría tener otro destino

La novela de Agustín Rossi en Boca se estiró mucho más de lo pensado. Tras el "no" definitivo del arquero al Consejo de Fútbol para renovar su contrato, hasta el día de hoy no se conoce su próximo club a pesar del fuerte interés del Flamengo. El ex Lanús ahora puede firmar un pre-acuerdo para marcharse libre en junio y el Mengao acelerará este fin de semana a través de sus emisarios en Buenos Aires.

Llegar al campeón de América, en uno de los planteles mejor valuados del continente, claramente es una tentación para cualquier jugador que aspire a seguir creciendo. Sin embargo, desde Europa no pierden la esperanza de quedarse con la ficha de Agustín Rossi y en las últimas horas hubo novedades.

Fabrizio Romano, prestigioso periodista abocado al mercado de pases, informó que hay interés desde el Viejo Continente. Sin embargo, fue el cronista de ESPN, Emiliano Raddi, quien se encargó de detallar los posibles destinos del futbolista en caso de no llegar al Flamengo.

"En Milán hay programada una reunión en estas horas con el manager deportivo", escribió el periodista vía Twitter ante la búsqueda del Inter por un reemplazante joven ante la posible salida del histórico Samir Handanovič. Kilómetros al norte también hay pretendientes: "Un club de Inglaterra es otro de los que siguen interesados en Rossi". Si las reuniones en Europa dejan buenas sensaciones, la llegada del arquero al fútbol de Brasil estaría en duda.

Las 3 primeras fechas de Boca en la Liga Profesional 2023

El debut del equipo de Hugo Benjamín Ibarra será ante Atlético Tucumán el domingo 29 de enero a las 21:30 en La Bombonera.

El segundo partido será frente a Central Córdoba el domingo 5 de febrero a las 19:15, también en La Bombonera.

La tercera jornada, en tanto, será el sábado 11 de febrero a las 19:15 ante Talleres, en Córdoba.

En medio de la disputa entre Boca y River por Merolla, en Huracán fueron claros: "Estamos decididos"

El mercado de pases en el fútbol argentino no para, pero en Boca y en River lo están atravesando de manera muy distintas. El Millonario rápidamente se movió para cerrar los regresos de Matías Kranevitter y Nacho Fernández, mientras que en el Xeneize de momento no hubo refuerzos pero sí esperados retornos de préstamo con Equi Fernández y Nicolás Valentini a la cabeza.

Sin embargo, en algo sí se pusieron de acuerdo ambos rivales y esto fue en ir a fondo por el defensor Lucas Merolla, capitán y figura de Huracán. El zaguero zurdo de 27 años tuvo una enorme temporada en el Globo y despertó el interés de los dos clubes más grandes de Argentina, y aunque el Millonario puso el ojo primero hace unos meses, nunca avanzó formalmente, algo que Boca sí en los días previos al Mundial de Qatar pero luego se enfriaron las negociaciones.

Tras reanimarse los intereses desde Núñez y desde Brandsen 805, en Huracán tomaron este jueves una contundente decisión con Merolla. El Presidente de la institución de Parque Patricios, David Garzón, habló en el programa radial "Huracán una pasión" y fue claro al respecto: "Merolla necesita una transferencia para hacer una diferencia y yo lo entiendo. Estamos decididos a transferirlo. Queremos renovarle su contrato (vence en junio) para que ningún club crea que se va a ir libre".

Dicho esto, el mandamás de la Quema dejó manifiesto que se sostiene el compromiso de una venta que conforme a todas las partes y quien haga la mejor oferta, se quedará con el pase de Lucas Merolla. Cabe destacar que no solo Boca y River lo pretenden, sino que también equipos de Brasil lo han sondeado. ¿Dónde jugará el defensor?

Valentini con Bolavip

Fue uno de los mejores en su posición de la pasada Liga Profesional y, en Corran la Bola, mano a mano con Bolavip, confesó su anhelo de demostrarlo en la Primera del Xeneize.

La inédita dupla de centrales que presentaría Boca ante Racing

A falta de 15 días para el partido contra Racing, Hugo Ibarra ya tiene un gran interrogante: la dupla de centrales. El plantel, que por ahora no tiene refuerzos, cuenta con varios nombres de calidad en casi todas las posiciones. Sin embargo, por diferentes motivos, la zaga de Boca quedó diezmada.

Marcos Rojo no estará listo para volver hasta mitad de año, Carlos Zambrano terminó su contrato antes de fin de año, Aranda se recupera de una lesión muscular y Nicolás Figal se desgarró. El club de la Ribera está muy complicado de cara al partido en Abu Dhabi. En este contexto, hoy el Xeneize saldría a la cancha con una dupla inédita en el fondo.

Hoy por hoy, los únicos dos futbolistas en condiciones en ese lugar son Facundo Roncaglia y Nicolás Valentini. El central de 35 años no tiene mayores inconvenientes a la hora de hacer la pretemporada con sus compañeros. El zurdo, en tanto, está muy bien considerado tras su préstamo por Aldosivi el año pasado.

Es por eso que Boca se puso como prioridad la incorporación de un marcador central. Ese era uno de los puestos a reforzar incluso antes de la lesión de Figal y la salida de Zambrano. Ahora pasa a ser un objetivo casi urgente.

Varela usará la 5 en Boca

Desde el club en medio de los sondeos o intereses que llegaron por Varela desde Europa, tomaron una contundente decisión con el talentoso juvenil para agasajarlo un poco, así como también a los hinchas de Boca. En concreto, lo que fue el pedido de hace escasos días para que Alan Varela sea el nuevo portador de la dorsal número 5 se cumplió, y el volante oriundo de Isidro Casanova será el nuevo 5 en relación al puesto y al número.

Esto lo confirmó el periodista Nacho Bezruk en su cuenta de Twitter. Cabe recordar que esta dorsal está vacante desde la salida de Carlos Zambrano tras rescindir su contrato por una discusión con Hugo Ibarra. Así, Varela portará el histórico número que supieron usar en su posición mediocampistas como Sebastián Battaglia, Fernando Gago, Mauricio Serna. Blas Giunta y Antonio Ubaldo Rattin. Lindo mimo de Boca para su joven estrella.

Llamaron desde el Consejo a Lodeiro

En las últimas semanas se empezó a barajar mucho el nombre de Nicolás Lodeiro para un posible regreso del volante uruguayo a la Ribera. El enganche que actualmente milita las filas del Seattle Sounders de la MLS estuvo en Boca de 2015 a 2016 y ganó dos títulos locales, además de haber llegado a semifinales en la Copa Libertadores, y desde hace unos días su entorno manifestó concretamente sus ganas de regresar al Xeneize. De hecho, su representante había expresado que "un llamado de Boca lo conmovería y lo dejaría muy feliz", y ahora, ese llamado llegó.

Según confirmó el periodista Augusto César, "alguien del Consejo de Fútbol se comunicó con Lodeiro para su vuelta". Además, el jornalista en Radio Continental expresó: "Para sorpresa de muchos, Lodeiro quiere venir a jugar a Boca. Tiene una asignatura pendiente: le encantaba el Mundo Boca y siente que se fue de una pésima manera". ¿Tendrá segundo ciclo en Brandsen 805 el uruguayo?