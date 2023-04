Luego del empate agónico ante Rosario Central en Arroyito, Boca regresó a Buenos Aires y empieza a prepararse para enfrentar a Racing el próximo sábado en La Bombonera. Tras dicho encuentro, se vendrán partidos complicados ante Colo Colo en Chile por la Libertadores y el Superclásico contra River. Jorge Almirón quiere a todos óptimos para dicha seguidilla y por eso comenzó la semana en Boca con fuertes decisiones y noticias. Enterate de todo acá.

Día libre tras el empate: el primero en el ciclo Almirón

Boca rescató este domingo con un agónico empate en su visita a Rosario Central en Arroyito, un encuentro que tuvo absolutamente de todo, incluso la expulsión de los dos entrenadores, Miguel Ángel Russo y Miguel Almirón, luego de diferentes trifulcas que involucraron a varios futbolistas de los dos equipos.

Ese cabezazo de Jorge Nicolás Figal cuando el partido se moría y se jugaba el último minuto de adición le dio a Boca una bocanada de aire en medio de un delicado momento. De hecho, el Xeneize así pudo evitar lo que hubiera sido la cuarta derrota al hilo a nivel local en la Liga Profesional.

Por esto, y pese a haberse ido expulsado, Almirón se quedó con una sensación de alivio tras el encuentro, ya que además pudieron verse algunos destellos de lo que él busca para su equipo en esta especie de "reconstrucción" que se vive en el club de La Ribera.

Lo cierto es que, luego de no hablar en la habitual conferencia post partido (por haber visto la roja), el entrenador emprendió el viaje de vuelta a Buenos Aires con una certeza para sus dirigidos: darles el lunes libre para descanso y pensando en reponer energías para lo que se viene.

La decisión del ex DT de Lanús y San Lorenzo se debe también a que Boca afrontará una semana "larga", sin compromisos por Copa Libertadores en el medio y recién volverá a jugar el próximo sábado frente a Racing en La Bombonera. Este martes, entonces, el plantel xeneize se reencontrará en el predio de Ezeiza para comenzar a diagramar el trascendental duelo frente a la Academia.

A Guardiola le gusta Valentín Barco según informaciones desde Europa

La fuerte presencia juvenil en Boca durante los últimos años puso al club como zona a vigilar por los grandes clubes del fútbol europeos, capaces de invertir millones de dólares para quedarse con los mejores talentos del continente. En esta oportunidad, una joya del Xeneize es seguida de cerca desde el Viejo Continente y su futuro en la institución podría tener los días contados.

Después de dos años sin jugar en Primera, Valentín Barco es el jugador más aplaudido por los hinchas desde que hizo su reaparición contra Deportivo Pereira por CONMEBOL Libertadores y, hasta que Frank Fabra se recupere de su lesión, el "Colo" seguirá sumando minutos de la mano de Jorge Almirón.

El defensor renovó contrato con Boca hasta diciembre de 2024, luego de varios meses de negociación con el Consejo de Fútbol. Sin embargo, Calciomercato apunta que la Juventus está interesado en contar con el lateral zurdo y hay más equipos en la lista, como el Manchester City.

"La Juventus lo estudia a él, pero también a Pep Guardiola, quien según la prensa inglesa está literalmente enamorado del niño. El City últimamente suele estar atento a los talentos argentinos, después de que Julián Álvarez gastara más de 10 millones por Perrone y ahora ha apuntado a Valentín Barco", señaló el portal italiano.

¿Qué le dijo? El llamado de Russo a Riquelme antes del Central - Boca

Miguel Ángel Russo enfrentó a Boca por primera vez desde que se marchó del club hace algunos años y su Rosario Central igualó en Arroyito por la jornada 13 del Torneo LPF 2023. En un partido caliente, el entrenador se mostró intenso desde fuera de la línea de cal y vio la tarjeta roja por exceso verbal.

El DT no quiso quedarse con esa imagen y accedió a hablar con ESPN F90, programa que conduce Mariano Closs, para aclarar lo que había ocurrido. "Pido disculpas por lo que pasó ayer, estoy arrepentido", fue una de las primeras frases de Miguelo en la entrevista, marcando su posición con lo acontecido en Rosario.

Con el correr de la charla, Russo tocó diversos temas relacionados a su pasado y presente profesional. Fue ahí que Luciana Rubinska irrumpió con una pregunta vinculada al actual vicepresidente de Boca, club al que enfrentó este domingo. "¿Con Riquelme hablaste?", se le consultó al DT. La respuesta sorprendió.

"Antes del partido lo llamé. Cada tanto hablamos, cuando yo necesito algo o cuando él quiere hablar. Siempre estamos disponibles. Mi relación es normal", reveló el entrenador de Rosario Central sobre el ídolo boquense. Una vez más, despejando cualquier tipo de polémica alrededor de su salida del Xeneize.

El futbolista que sigue Almirón como un posible refuerzo para junio

El mercado de pases ya golpea la puerta y con los primeros partidos que está atravesando Jorge Almirón como el DT de Boca, poco a poco empieza a conocerse la visión del entrenador respecto a los refuerzos que necesitará el Xeneize a partir del próximo semestre.

En los últimos días, salió a la luz que puertas adentro de Brandsen 805 buscarán reforzar cada puesto con la intención de conseguir un defensa central, un mediocampista y un delantero, pero con la posibilidad de ampliar aún más los sondeos con futbolistas de otras posiciones.

En este sentido, trascendió que Almirón y su cuerpo técnico comenzaron a ver opciones puntuales en relación a nombres en donde han aparecido nombres como Facundo Farías, Tomás Belmonte o incluso Lucas Merolla, nombres que ya se han negociado en mercados de pases anteriores en Boca. Sin embargo, reciemente se supo de un nuevo nombre que sería el de un futbolista que ya supo ser dirigido por el actual DT xeneize.

En concreto, el periodista Luis Fregossi en "Mundo Boca Radio" expresó que Jorge Almirón está siguiendo de cerca el presente en Cerro Porteño de Claudio Aquino, futbolista argentino que es titular y clave en el Ciclón de Paraguay, dirigido actualmente por Facundo Sava y desempeñándose de buena manera en el ámbito local y en la Copa Libertadores.

Almirón lo tuvo como futbolista en su paso por Godoy Cruz en 2014 y cuando se marchó desde el Tomba a Independiente a la siguiente temporada, se lo llevó con él a Avellaneda, por lo que conoce bien la realidad y lo que puede dar el delantero que juega tanto de mediapunta como de extremo por izquierda. Actualmente tiene 31 años y en Cerro Porteño lleva 126 partidos en donde convirtió 28 goles y dio 32 asistencias, siendo un gran paso por el club paraguayo en las cuatro temporadas que lleva allí.

Alan Varela y Pol Fernández, a una amarilla de perderse el Superclásico

Cada vez nos aproximamos más al 7 de mayo en donde se disputará el Superclásico en el Monumental y ambos equipos se encuentran en contextos diferentes. River enlaza una racha de 8 encuentros consecutivos ganando sin siqueira ver goles en su contra en la Liga Profesional y Boca busca revertir su irregular presente que lo encuentra en la 17° posición del campeonato local, torneo en donde no puede ganar hace cuatro fechas y que aún no lo ha hecho en el ciclo de Jorge Almirón.

Por el lado xeneize, el entrenador sabe que para dicho clásico que se dará en Núñez no podrá contar con varios futbolistas por lesiones como Darío Benedetto, Juan Ramírez, Marcos Rojo, Bruno Valdez y Frank Fabra, mientras que a futbolistas como Exequiel Zeballos y Luca Langoni los podrá tener con lo justo saliendo de molestias o problemas físicos concretos que los juveniles arrastran.

Además de estas bajas, con el tema de las sanciones podrían darse dos ausencias de peso más para el Superclásico debido a que Alan Varela y Pol Fernández poseen cuatro amarillas y de ver una más en el partido previo a River que se dará este fin de semana ante Racing, ambos mediocampistas tendrán que ver el encuentro en el Monumental desde afuera.

Para la preparación del encuentro ante la Academia, Almirón tendrá por primera vez toda una semana para preparar un partido, por lo que podría probar variantes en el mediocampo sin Varela y Pol para cuidarlos de cara al Superclásico. Sin embargo, el 5 ha estado de titular en los 4 encuentros de Almirón como DT y Pol lo hizo en todos menos en la derrota con Estudiantes, donde ingresó en el primer tiempo por la lesión de Ramírez, por lo que ha tenido muchos minutos en el ciclo del nuevo entrenador.

Por la importancia que también tiene el duelo contra Racing, no se descarta que igualmente ambos sean titulares y Almirón se la "juegue" esperando en que no sean amonestados ante el conjunto de Avellaneda en La Bombonera. En su defecto, si finalmente decide no contar con ellos para cuidarlos y que estén ante River, por lógicas posicionales podrían ser titulares Ezequiel Fernández y Cristian Medina en sus respectivos puestos.

Luego del pedido de Almirón a Pol Fernández, proponen a Figal como capitán de Boca

Desde la lesión de Marcos Rojo en octubre del año pasado, la cinta de capitán de Boca ha pasado por varios brazos. Frank Fabra, Alan Varela, Pol Fernández y hasta Sergio Romero llevaron el brazalete en distintos partidos, pero de todos ellos el que más veces la portó fue el volante que lleva la "8" como dorsal.

Sin embargo, por su rendimiento actual el ex Racing y Cruz Azul es cuestionado por los hinchas de Boca pero el entrenador Jorge Almirón decidió respaldarlo y seguir dándole la titularidad y mantenerle la cinta bajo su comando, aunque en reiteradas ocasiones en los cuatro partidos que dirigió ya le recriminó que debe hablar más en la cancha: a sus compañeros y al árbitro de cada encuentro.

En lo que fue el agónico empate ante Rosario Central, se volvió a viralizar un video en donde Almirón le pide efusivamente a Pol que hable más en la cancha, y tras eso el público boquense en las redes sociales pidió que la cinta de capitán la lleve otro jugador que no solo mantuvo su buen nivel en la irregularidad del plantel en general, sino que también demostró ser un líder y ya se lo considera un referente de este grupo de jugadores.

En concreto, hablamos de Nicolás Figal. El defensor que sumó su tercer gol en el campeonato con el empate agónico de Boca ante Central reúne todos los casilleros para ser el capitán xeneize según los hinchas y así lo expresaron en redes. Es que el central no solo demostró buen rendimiento dentro de la cancha, sino que también expresó que quería formar parte de Boca durante muchos años y además de eso, se ha plantado contra otros rivales ante el árbitro o ante rivales.

Como si fuera poco, Figal es uno de los voceros habituales del plantel al pasar frecuentemente por los micrófonos de la prensa y ser 100% sincero para manifestarse sobre los puntos altos y bajos del equipo. ¿Le darán la oportunidad de ser el capitán de Boca como piden los hinchas?

"Lo fue a buscar a la casa": el inesperado episodio que revelaron de la pelea entre Benedetto y Zambrano en Boca

El pasado 14 de agosto de 2022, en el Cilindro de Avellaneda se dio el duelo entre Racing y Boca en donde empataron 0 a 0 en un partido caliente y con mucha polémica. Sin embargo, al margen de lo sucedido dentro del campo de juego, aquel partido quedó marcado en el Xeneize como el día en que dos futbolistas de experiencia que había en el plantel como Carlos Zambrano y Darío Benedetto tuvieron un encontronazo en el vestuario durante el entretiempo y terminaron a las piñas.

Debido al flojo partido que estaba disputando Boca ante Racing, ambos futbolistas se increparon el uno al otro su rendimiento en el primer tiempo y al llegar al vestuario, la discusión pasó a mayores y se dieron agresiones físicas en donde Benedetto golpeó a Zambrano y el propio peruano arremetió contra el delantero.

Sumando aún más polémicas desde ese tiempo hasta su prematura salida de Boca, Zambrano finalmente se marchó del Xeneize antes de que expirara su contrato y regresó a su Perú natal para jugar en Alianza Lima, club del cual es hincha y donde reiteradas veces expresó que quería terminar su carrera. Y desde Perú en las últimas horas, un ex futbolista incaico comentó que tuvo diálogo con el defensor y que el mismo le detalló con precisión algunos detalles que no se conocían de la pelea entre él y Benedetto tiempo después que esto sucediera y con el defensor ya fuera del club hace casi seis meses.

El exjugadror en cuestión es Paco Bazán, quien ahora ejerce como periodista en la TV peruana. Allí, sin filtro, reveló lo que charló con Zambrano. "¿Sabes cuando Zambrano se ganó el respeto de sus compañeros en Boca? Cuando el Pipa Benedetto no fue a entrenar por dos días cuando Zambrano lo fue a buscar a la casa. Me lo contó alguien muy cercano a Carlos", comenzó.

Luego de este primer detalle inédito, Bazán siguió: "La bronca fue así: discutieron en la cancha, entraron al túnel y se empezaron a insultar. Zambrano estaba atrás y Benedetto estaba adelante. Entonces él se da vuelta lo agarra desprevenido y le mete la mano. La gente ahí separó y Zambrano como pudo lo arañó. Pero en la semana fue a su casa, como hacen los machos sin hacer mucha bulla, se presentó, tocó la puerta y plinplinplin. Listo. En silencio como se tiene que hacer". En síntesis, el jornalista expresó que Zambrano fue a la casa de Benedetto y se dio un segundo cruce entre los dos de manera privada. Tremendo.