Como suele ser costumbre, en la previa de un partido trascendental por Copa Libertadores, las novedades en Boca circularon casi exclusivamente alrededor de lo que será dicho duelo, donde en este caso el Xeneize jugará ante Corinthians en Sao Paulo, lo que sin dudas es el encuentro de mayor dificultad en la fase de grupos. Enterate de todo lo que tenés que saber a un día del partido, acá.

Benedetto o Vázquez, la única duda de Battaglia

Como si fuera poco en Boca con el factor de las lesiones, tras la victoria ante Central Córdoba del pasado sábado Darío Benedetto encendió las alarmas porque se lo vio arrastrando una molestia. "Fue solo un calambre", afirmó el Pipa luego del partido en Santiago del Estero, pero parece que sigue pasándole factura este lunes, ya que está en duda para el duelo frente a Corinthians por esta dolencia. Para Sebastián Battaglia, esta sería la única posición por definir en el XI para el partido en Sao Paulo.

Así, el posible equipo inicial que saldrá al campo este martes sería: Javier García; Luis Advíncula, Gabriel Aranda, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Cristian Medina, Guillermo "Pol" Fernández, Juan Ramírez; Óscar Romero; Eduardo Salvio y Luis Vázquez o Benedetto.

Riquelme viajó con la delegación a Brasil

Juan Román Riquelme se anotó en la lista de la delegación que viajará este lunes a San Pablo para el partido y la noticia impactó a los hinchas porque nunca antes se había sumado al grupo en cruces de Libertadores. Ni siquiera en instancias importantes de anteriores ediciones de la Copa.

Casos de Covid en Corinthians

En las últimas horas previas al cruce copero, Boca recibió la impactante noticia de que el entrenador del Timao, Vitor Pereira, dio positivo de Covid y que se quedará apartado y aislado del plantel brasileño para evitar la propagación del virus.

Y en este contexto, varios medios brasileños hablaron de más casos dentro del plantel, algo que finalmente parecería haberse descartado ya que al publicarse la lista de convocados del Timao, la sorpresa fue total al confirmarse que la mayoría de los futbolistas del Corinthians estarán presentes.

En Boca quieren evitar que Rossi se vaya libre

Si bien el vínculo que une a Agustín Rossi con el club de La Ribera caducará en junio de 2023, los directivos están buscando prolongar su estadía para que, a partir del primer día del próximo año, no pueda negociar con ningún equipo y que, finalizado su contrato, se marche de Brandsen 805 con el pase en su poder.

Nico Capaldo se ilusiona con volver a Boca

Nico Capaldo rompió el silencio con ESPN tras la obtención de su primer título en Europa y, cuando fue consultado por Boca como ex club suyo, no esquivó la pregunta y respondió sobre lo que fue su pasado en el club, sumado a un ferviente deseo de retornar en algún momento de su carrera.

"Creo que hice un buen paso por Boca, el sueño de volver está, soy hincha desde chico y es donde me siento más cómodo jugando", donde también añadió que no le quedó la espina clavada de no haber podido convertir ningún gol en los 65 partidos que disputó con la camiseta xeneize.