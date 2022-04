No es Paredes: el ex Boca que la rompe en Europa y sueña con volver al Xeneize

"Me cuesta, pero dar el salto a Europa es algo lindo. Les agradezco a los hinchas, porque nos apoyaron en todo momento. Este club es hermoso. Soy hincha y lo conozco desde muy chico. Ahí crecí, debuté y por eso esto se hace difícil”. Esto decía Nicolás Capaldo en junio del 2021, cuando emigró desde Boca rumbo al Red Bull Salzburgo.

Tras una primera temporada en el conjunto de Austria, el volante mixto surgido en el club de la Ribera se consagró campeón de la liga de aquel país y se metió en los octavos de final de la Champions League, donde fue clave para ambos torneos y ya se ganó la admiración de los fanáticos del equipo de la empresa de energizantes.

Desde aquel país europeo, Nico Capaldo rompió el silencio con ESPN tras la obtención de su primer título en el viejo continente y cuando fue consultado por Boca como ex club suyo, no la esquivó y respondió sobre lo que fue su pasado en el club, sumado a un ferviente deseo de retornar en algún momento de su carrera.

En Sportscenter, Capaldo declaró: "Creo que hice un buen paso por Boca, el sueño de volver está, soy hincha desde chico y es donde me siento más cómodo jugando", donde también añadió que no le quedó la espina clavada de no haber podido convertir ningún gol en los 65 partidos que disputó con la camiseta xeneize.

Sobre este tema, cerró: "Sigo en contacto con mucho de los chicos, yo era de la camada de Leonardo Balerdi y Gonzalo Maroni, con ellos hablo seguido y también charlé con el Cali (Izquierdoz), con el Pipa Benedetto, que lo felicité cuando volvió a Boca". Así, desde muchísimos kilómetros de distancia y a casi un año de su salida, Capaldo sigue teniendo a Boca latente y su sueño de regresar también.