Boca atraviesa un sendero de irregularidad hace tiempo y de la mano de Jorge Almirón como entrenador se busca mejorar este presente que lleva ya más de dos meses en donde el Xeneize no encuentra el rumbo futbolístico y los resultados empiezan a demandar otra actualidad.

Marchando 17° en la Liga Profesional con 15 puntos en 13 fechas y con una seguidilla de cuatro duelos sin ganar en el ámbito local, la necesidad de revertir esto en el plano nacional urge, así como también resulta menester mantener el liderazgo en el grupo de la Copa Libertadores. En medio de esta búsqueda de mejoría, Boca se enfrenta a una seguidilla dura de partidos en donde, en solo ocho días, deberá cruzarse con Racing, Colo-Colo en Chile y a River en el Superclásico que se dará en Núñez. Todo esto, con un plantel diezmado por las lesiones.

Al margen de las ausencias que habrá en Boca para esta racha de difíciles encuentros y mientras Almirón exige al máximo a sus dirigidos para mejorar el funcionamiento individual y colectivo, un ex futbolista xeneize no tuvo filtro para criticar a los integrantes actuales del plantel de la Ribera.

En concreto, hablamos de Pablo Álvarez, defensor que logró ser campeón del mundo con Boca en la Intercontinental de 2003 con Bianchi como entrenador. En diálogo con "Boca de Selección", el jugador que supo formar parte del Xeneize desde 2003 a 2005 y disputó 30 partidos fue durísimo con el plantel actual al expresar: "Boca perdió la actitud que marcó su historia, y los jugadores deben respetar la historia. El club debe volver a ser protagonista y a pelear cosas importantes".

Además, fue aún más tajante con Sebastián Villa, quien participó de múltiples polémicas dentro y fuera de Boca: "De los grupos que yo integré, Villa no participaría por una cuestión de ideologías personales y colectivas. Hay que respetar a la institución", sentenció Álvarez. Para terminar, habló sobre Jorge Almirón y opinó que el entreandor tendrá mucho trabajo que hacer en Boca: "La falta de actitud tiene que ver con que no tiene una identidad de juego. No se sabe a que juega hace mucho. No me gusta como juega Boca, ojalá Almirón encuentre una línea de juego", cerró.