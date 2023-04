En las próximas horas se definirá quién será el reemplazante de Hugo Ibarra como DT de Boca y la información de los principales medios deportivos del país apuntan a la misma dirección: Jorge Almirón se convertiría en nuevo entrenador del club de La Ribera, por lo que haría su debut ante San Lorenzo en la jornada siguiente del Torneo LPF 2023.

Las críticas para las autoridades del fútbol en el Xeneize, a raíz de la posible designación del ex DT de Lanús, no tardaron en llegar. Entre los viejos conocidos, el primero en aparecer fue Mario Pergolini. "Pedido de Pascuas: que no sea Almiron...", posteó el exvicepresidente de Boca con un pedido que posiblemente no se haga realidad.

Luego, en horas del domingo, Martín Liberman fue quien abrió el fuego a través de sus redes sociales oficiales. El mensaje tuvo a un solo destinatario: Juan Román Riquelme y la relación de Almirón con uno de los representantes más conocidos en el mundo del fútbol.

"¿No era que Boca no trataba con Bragarnik porque era amigo de la gestión anterior? Le compraron a Benedetto y le contrataron a Almiron!", posteó el periodista que, sin dar vueltas, mencionó a Riquelme al final del tuit. "Jajajaja no hay que escupir al cielo! Roman tiene unos códigos pero sino resultan, tiene otros!", cerró. Durísimo palo, entre tantos otros que ya le dedicó en el pasado al actual vicepresidente del Xeneize.