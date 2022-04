Uno de los futbolistas que más sonó en el último tiempo reveló que mantuvo una charla con Riquelme, pero no llegará al Xeneize.

En Boca lo pidieron a gritos, pero cortó la ilusión: "Hablé con Román y decidimos que no"

Si bien el último mercado de pases fue más que positivo, hay muchos jugadores importantes que han conversado con Juan Román Riquelme pese a no haber sido refuerzos de Boca. Así como muchas charlas llegaron a buen puerto, otras no llegaron a convertirse en una negociación.

Hoy por hoy, si hablamos del plantel, al Xeneize no parecería faltarle absolutamente nada en cuanto a cantidad de futbolistas por puesto. Sin embargo, en las últimas horas, un jugador que fue muy pedido por los hinchas descartó un posible regreso al club.

Se trata de Gary Medel, que siempre apareció en el radar azul y oro desde la llegada de Riquelme a la vicepresidencia. En diálogo con ESPN Chile, el Pitbull descartó una vuelta a Boca: "Si vuelvo a Sudamérica, lo más probable es que vuelva a Universidad Católica. No tengo dudas de eso. Por una cuestión de edad, familia y muchas otras cosas".

Al ser consultado por Boca, el actual jugador del Bologna fue claro: "Años anteriores había hablado con Román para ver si volvía, pero al final decidimos que no. Me sentía bien, quería seguir compitiendo en Europa y no era el momento". El hincha se quedará con las ganas de volverlo a ver en La Bombonera.