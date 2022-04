Sebastián Battaglia probará con un equipo alternativo pensando en la Copa Libertadores, pero no dejará de poner el ojo en los seis jugadores que tiene Vélez con pasado en el Xeneize. ¿Se cumplirá la ley del ex?

¿Habrá ley del ex? Los 6 ex Boca que buscan amargar al Xeneize esta noche en Liniers

Aunque Vélez todavía no confirmó el 11 inicial para jugar ante Boca en Liniers, Sebastián Battaglia ya miró con desconfianza la convocatoria del Fortín. Y claro, en los dos últimos partidos se cumplió la ley del ex en contra del Xeneize y el rival de turno tiene ¡seis jugadores con pasado en el club de La Ribera!

En el empate 2-2 vs. Arsenal en La Bombonera, Sebastián Lomónaco fue el encargado de cumplir con la ley, mientras que, por la Copa Libertadores, Guillermo Burdisso convirtió para Deportivo Cali. Ahora, el ojo estará puesto en seis futbolistas.

Sin el equipo confirmado, en la nómina que Vélez publicó en sus redes sociales hay seis jugadores con pasado en Boca: el arquero Carlos Lampe (seguramente suplente); los defensores Leonardo Jara y Emanuel Insúa; los volantes de creación Agustín Bouzat y Joel Soñora; y el delantero Lucas Pratto, pieza clave de River en la final de Madrid.

Pensando la ley del ex a la inversa, Boca no tiene ningún jugador en la nómina con pasado en la institución de Liniers. Claro que hubo en un pasado futbolistas como Zárate, Tobio, Gago y otros que fueron parte del Xeneize, pero en los convocados para este sábado no encontrará la ley del ex.