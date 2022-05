Después de que Boca se metiera en la final de la Copa LPF, Juan Román Riquelme tuvo una manera muy particular de referirse a River. ¿Qué dijo?

Siempre que Juan Román Riquelme se sienta frente a una cámara televisiva, no se somete a una entrevista. Todo lo contrario, da una clase de fútbol. Así fue como sucedió en la jornada vespertina del lunes, donde accedió a explicar diferentes cuestiones grupales e individuales del Boca que comanda Sebastián Battaglia.

A pesar de que también tuvo la oportunidad de esclarecer y dar su punto de vista sobre la denuncia que recibió Sebastián Villa, quien está acusado de violación y tentativa de homicidio, el ex 10 del Xeneize prefirió no hablar del tema y sostuvo que "es el mejor jugador del fútbol argentino". Aunque sí se refirió, de una manera muy particular, a River.

En los primeros instantes de la entrevista con ESPN, Riquelme sostuvo que "de lunes a viernes dicen que Boca es el peor juega. Debería estar peleando el descenso entonces. Si Tigre está en la final hizo bien las cosas, lo mismo Boca. No tengo dudas", a lo que rápidamente se refirió al eterno rival del Xeneize. "Hasta el día de hoy, el mejor equipo de Argentina es el que ganó el último torneo. Y a partir del domingo, bueno, Boca o Tigre serán el mejor del país. Siempre el que gana es el mejor", resaltó el actual vicepresidente.

El palito de Riquelme para con River fue una especie de 'sacarse la bronca' por el hecho de que, continuamente, los medios televisivos expresan que el elenco de Marcelo Gallardo juega mucho mejor que Boca, aunque el ex 10 quiso demostrar que no es necesario jugar bien para que se consigan los resultados. Una vez más, Román apuntó contra quienes lo critican...