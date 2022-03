El mundo Boca no se detiene y las noticias no paran de surgir en las inmediaciones de La Bombonera: Almendra podría dejar el club, el Consejo de fútbol habló de Di María y revelaron el secreto de Rossi para los penales.

24 horas en Boca son una eternidad. Todo puede ocurrir en el transcurso de un día si hablamos del Xeneize. Este martes 29 de marzo, por su parte, fue un día realmente movido puertas adentro: Agustín Almendra estaría muy cerca de irse, el Consejo de Fútbol habló de la posibilidad de contar con Ángel Di María, revelaron el secreto de Agustín Rossi para los penales y más...

Sorpresa total: Gago quiere llevarse ya a uno de los "conflictivos" de Boca

El último encuentro de Racing dejó como pésima noticia la lesión de Mauricio Martínez. El volante, que abrió la cuenta ante Gimnasia y Tiro de Salta, sufrió la rotura del ligamento interno y cruzado anterior de la rodilla derecha y estará muchos meses afuera de las canchas. Debido a esta desgracia, la Academia puede traer un refuerzo para reemplazarlo.

Rápidamente empezaron a surgir varios nombres en la órbita del club de Avellaneda. De todos esos, uno de ellos llamó mucho la atención por su categoría, rendimiento y presente en su club actual. Fernando Gago tiene interés en Agustín Almendra, muy relegado en Boca.

El volante está entrenándose en la Reserva de Hugo Ibarra por aquel cruce con Sebastián Battaglia y no tiene lugar. El club de la Ribera está dispuesto a dejarlo ir siempre y cuando sea por una venta. Hace unos días apareció en el radar de varios equipos de Brasil. ¿Se le abre la chance de Racing?

Empezó la polémica: el árbitro que tendrá Boca en el estreno del VAR en Argentina

Una vez finalizada la fecha FIFA, la Copa de la Liga retomará su curso con una importante novedad: el debut del VAR. Después de una larga espera, la tecnología dirá presente en el fútbol argentino y la AFA ya designó a todos los encargados de impartir justicia en cada estadio. Boca, de últimas experiencias olvidables con esta herramienta, contará con una terna especial.

El juez de campo será Silvio Trucco y lo acompañarán Pablo González y Adrián Delbarba como asistentes. Como cuarto árbitro aparece Nazareno Arasa. Sin embargo, lo que menos gustó fue la designación del VAR y ya empezaron las quejas.

El encargado de revisar todo desde la cabina será Germán Delfino, acompañado por Ezequiel Brailovsky. El juez de 43 años tiene algunos antecedentes que no despiertan sonrisas en Brandsen, como el partido de ida ante River en la Libertadores 2015 con la inolvidable patada de Funes Mori a Pablo Pérez. También se lo recuerda por la tempranera expulsión a Carlos Tevez en La Bombonera.

El sorpresivo anuncio de Tevez: "Vuelvo a mi casa"

Carlos Tevez anunció su salida de Boca en junio del 2021 y, desde entonces, no dio precisiones sobre su futuro. El delantero les comunicó a los hinchas que terminaba su carrera en el club y, si bien aclaró que no era su retiro, tampoco dio más detalles.

Desde ese momento, hay una gran cantidad de especulaciones en torno al ídolo. ¿Está esperando alguna otra oportunidad para cerrar su etapa como futbolista en otro equipo? ¿Simplemente está postergando su despedida? Ahora el propio Tevez hizo una publicación y generó un fuerte impacto.

¿Qué pasó? Si bien todos lo vincularon con su carrera, lo cierto es que Tevez anunció, en su cuenta de Instagram, que irá a ver a la Juventus este fin de semana frente al Inter, por la Serie A. "Vuelvo a mi casa. Juventus vs. Inter. #ForzaJuve", escribió.

El entrenador de arqueros de Boca reveló cuál es el secreto de Agustín Rossi para atajar penales

Entre las virtudes que tiene Agustín Rossi como arquero se destaca una en particular: su particular habilidad para atajar penales. El guardameta de Boca lució esa fortaleza durante el 2021 y fue la gran figura del equipo campeón de la Copa Argentina.

Fernando Gayoso, entrenador de arqueros del plantel azul y oro, reveló cómo es el trabajo interno de Rossi y el resto de los guardametas del grupo. "Tenemos un departamento de videos, donde pedimos todos los penales de los rivales que vamos a enfrentar. Después de eso, yo los miro, analizo características y momentos de los rivales que patean", contó.

"Hago un resumen y después antes del partido nos juntamos con los dos arqueros vemos todos los penales y los posibles pateadores", siguió Gayoso. Y explicó: "Yo le digo lo que pienso y entre los tres sacamos las conclusiones y vamos a muerte a lo que vemos".

Desde el Consejo de Fútbol se refirieron a la chance de que Di María llegue a Boca

Después de lo que fue la goleada de los dirigidos por Scaloni frente a Venezuela, en el mundo Boca comenzó a circular la posibilidad de que el rosarino se vistiera de azul y oro en el futuro, dado a que Juan Román Riquelme habría hablado con él para convencerlo, al igual que con Leandro Paredes. Y, durante las últimas horas, desde el Consejo de Fútbol rompieron el silencio.

Raúl Cascini, uno de los integrantes del grupo de trabajo que tiene el vicepresidente del Xeneize, dialogó con el programa partidario Gol de Boca y contó con detalles toda la interna que hay en el posible regreso de Di María al fútbol argentino para jugar, nada más ni nada menos que con la camiseta del club de La Ribera.

“La clase de jugadores como Di María, como Rojo, Benedetto, Romero, es imposible traerlos si no quieren venir al país”, aseveró el ex mediocampista del Xeneize. Y añadió: “Arranca la Libertadores, tenemos claro lo que nos falta y dónde, para junio falta. Si levanta el teléfono y quiere venir, bienvenido sea. Pero eso no quiere decir que nosotros lo estemos buscando al Fideo”.