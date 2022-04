En el mundo Boca, constantemente, las noticias están a la orden del día. Y los hinchas quieren estar al tanto de todo para no perderse de nada. A lo largo de las últimas horas, los dirigidos por Battaglia igualaron con polémica en La Bombonera, pero también el Consejo de Fútbol busca un refuerzo para junio.

Boca ganaba con polémica, pero Arsenal se llevó un punto de oro de La Bombonera

Los de Battaglia se habían impuesto 2-1 con un polémico penal, pero Arsenal sacó del medio y le empató el encuentro a falta de quince minutos. ¿Los goles? Luis Vázquez, que sigue prendido fuego y Marcos Rojo, desde los doce pasos para el Xeneize, y Sebastián Lomónaco y Cristian Colmán para los de Sarandí.

Boca ya mira a junio y Riquelme irá con todo por una figura de la Liga Profesional

Desde el momento en que Juan Román Riquelme tomó las riendas del Consejo de Fútbol, su objetivo principal estuvo radicado en poder darle la séptima Copa Libertadores a la institución. Y para ello, busca refuerzos que estén en condiciones de jerarquizar al plantel comandado por Battaglia. Luego de que confirmara la lista de buena fe, donde Cristian Pavón quedó relegado, pero no así Agustín Almendra, en la cabeza de los directivos surge la chance de ir detrás de una de las grandes figuras que tiene la Liga Profesional, ya que podrá darle un salto de calidad al equipo.

Sorpresa en Boca: el delantero chileno que anotaron en el lugar de Pavón para la Copa Libertadores

Cristian Pavón fue uno de los grandes protagonistas del mercado de pases. Con un contrato que se vence en junio y la propuesta de Atlético Mineiro sobre la mesa, el delantero del Xeneize decidió no renovar en el club de La Ribera. Por eso, después de varias idas y vueltas, Sebastián Battaglia y el Consejo de Fútbol decidieron no incluirlo en la lista de la Copa Libertadores, donde su lugar lo ocupará un delantero chileno.

Aunque todavía debe cumplir la sanción por Copa Libertadores, la dirigencia del Xeneize optó por no anotar al cordobés, que se irá en condición de jugador libre y no le dejará ni un peso al club argentino. En su lugar, y con la camiseta 31 que tenía el ex Talleres, aparece un futbolista poco reconocido por los hinchas.

A pesar de que todos los hinchas de Boca esperaban que Pavón esté en la lista (significaría que Mineiro pagaría algo por el "favor" de hacerlo cumplir la suspensión), Sebastián Battaglia lo reemplazó con Brandon Cortés, que aunque nació en Argentina ha representado a la Selección de Chile en algunas oportunidades.

Una baja sensible: Battaglia pierde un jugador clave para el debut por la Libertadores

La Copa Libertadores es la gran obsesión de Boca. Sebastián Battaglia lo sabe y por eso guarda sus mejores futbolistas para el debut copero, aunque hay una dificultad: no podrá contar con una de las piezas claves de la columna vertebral de su equipo. ¿Cómo va a reemplazarlo? ¿Por qué no puede jugar?

El Xeneize tiene no podrá contar con Sebastián Villa, suspendido por 6 partidos, Marcos Rojo (5), Carlos Izquierdoz (4), Pulpo González (3) ni Javier García (2), pero a los sancionados por Conmebol se le sumará Guillermo "Pol" Fernández.

Por una molestia, el volante del Xeneize será probado mañana pero está casi descartado para viajar a Cali. La buena noticia para el entrenador es que podrá contar con Jorman Campuzano, quien no estará contra Arsenal porque está a días de ser padre.

Un ídolo de Boca criticó con todo a Almendra: "Tocó fondo"

Pasan los días y aún no hay resoluciones para el caso de Agustín Almendra en Boca. La decisión del club de la Ribera fue apartar al volante del plantel de Primera tras su pelea con Sebastián Battaglia y, de momento, todo continúa por ese camino: aún no se confirmó su salida, a pesar de que interesa en algunos clubes.

Mientras tanto, un ídolo de la talla de Alberto Márcico criticó duramente el accionar del mediocampista."Me parece bien que el Consejo haya bajo una línea de conducta para poner en el lugar indicado a lo que se pasan de la raya. Porque pasa que algunos se la creen y ahí es donde necesitás el hilo de conducción", manifestó en "Cadena Xeneize".

Para el "Beto" se trata de un acto de indisciplina que no se puede justificar. "No es que pasó una sola vez, Almendra tuvo una conducta mala. Yo creo en mi época ningún chico de la edad de él hubiera tenido ese comportamiento. Nadie le hubiese dicho al Maestro Tabárez algo como 'Vos no sabés nada y te arman el equipo'. De ninguna manera. Pero se dio de ese modo y todo lo que pasa hoy tampoco me sorprende", aseguró.

El Chipi Barijho le dedicó una publicación a Alina Moine: "Se cansó"

Durante el viernes, Alina Moine y Marcelo Gallardo volvieron a ser noticia. De la nada, explotaron nuevos rumores sobre una relación amorosa entre la periodista y el director técnico de River y eso generó una fuerte repercusión en las redes sociales, con muchos comentarios al respecto.

En "Socios del Espectáculo" (Canal 13), Luli Fernández contó que Alina mencionó: "Soy su novia, no soy clandestina". "Un amigo cercano a Marcelo me dijo, textual: ‘Están de novios y se aman profundamente’. Gallardo y su ex se separaron hace años y ahora arrancó con Alina un vínculo ultra sólido y de familia ensamblada", agregó la panelista.

Rumores aparte, al parecer Antonio Barijho se enteró de la noticia y no quiso quedarse callado. A partir de la frase que le atribuyen a Alina Moine, el exjugador de Boca disparó en sus estados de Whatsapp: "Se cansó de ser la clandestina jajaja". Desde hace tiempo el "Chipi" se queja del favoritismo del periodismo nacional con River y ahora aprovechó la ocasión para tirar otro comentario picante.