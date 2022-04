Desde el momento en que Juan Román Riquelme tomó las riendas del Consejo de Fútbol, su objetivo principal estuvo radicado en poder darle la séptima Copa Libertadores a la institución. Y para ello, busca refuerzos que estén en condiciones de jerarquizar al plantel comandado por Battaglia.

Luego de que confirmara la lista de buena fe, donde Cristian Pavón quedó relegado, pero no así Agustín Almendra, en la cabeza de los directivos surge la chance de ir detrás de una de las grandes figuras que tiene la Liga Profesional, ya que podrá darle un salto de calidad al equipo.

Anteriormente, había estado en los planes del Xeneize, pero su arribo quedó en el olvido por la gran cantidad de dinero que le pidieron a Riquelme y compañía. Pero ahora, al liberarse de un salario bastante elevado como es el de Pavón, quien emigrará libre a Atlético Mineiro, la idea de los directivos es poder ir con todo por Agustín Urzi, la joyita de Banfield.

El extremo izquierdo posee un contrato hasta fines de 2024 con el Taladro, además de que su cláusula de rescisión está fijada en 20 millones de euros. Si bien en Boca saben que es un dinero muy elevado, a pesar de los 21 años de Urzi y su gran rendimiento, intentarán quedarse con el nacido en la localidad de Lomas de Zamora negociando con el préstamo de alguna joya que requiera más minutos y dinero de por medio.

¿Qué dijo Agustín Urzi de su posible arribo a Boca?

En el momento en que Boca fue por el futbolista de Banfield, los directivos del Taladro se pusieron firmes y evitaron cualquier tipo de negociación al solicitar un dinero que consideraron irrisorio desde Brandsen 805.

"Tuve contactos con Boca. No me llamó Riquelme, sí Battaglia, y me dijo que me querían. En ese momento no nos convenía a ninguno de los dos por lo cláusula que me puso Banfield, ya que jugaba de titular", le explicó a TNT Sports. ¿Se dará?