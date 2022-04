Un día en Boca es una eternidad. Lo que en otros clubes quizá ocurre en un mes o en un año, en el Xeneize puede ocurrir en 24 horas. Este viernes 8 de abril, por ejemplo, Agustín Almendra volvió a jugar en la Reserva de Ibarra, hizo un gol y pidió disculpas públicas, un futbolista la rompió en el mismo partido, Battaglia ya tienen en su cabeza el 11 para jugar ante Vélez y más.

A Almendra le preguntaron si quiere irse de Boca: su contundente respuesta

"Habrás ganado todo, pero como entrenador sos un desastre", explotó Agustín Almendra contra Sebastián Battaglia en un entrenamiento. Desde allí, el volante quedó apartado del plantel de Primera División y tuvo que esperar hasta este viernes 8 de abril para volver a ponerse la camiseta de Boca en Reserva. Luego, pidió disculpas públicas en ESPN F12.

"Dijeron que me pelee con Figal con el Pipa, no fue así. Me los cruzó siempre, no tengo ningún problema con ellos. Ellos no tienen la culpa", contó el mediocampista tras la victoria del Xeneize con su gol sobre la hora. Y claro, desde el piso le preguntaron: "¿Te querés ir de Boca o pensas en revertir la situación". Su respuesta no dejó dudas.

Sin titubear ni dejar dudas, Almendra respondió: "Siempre quiero jugar en Boca. Me crié acá y me siento muy bien. No tengo problema con los chicos, me siento cómodo". "Ojalá pueda tener una charla con el DT, y nada, pedirle disculpas por lo que pasó. Seguramente sea a través de una tercera persona", comentó luego.

Boca dio los concentrados y hay dos regresos muy esperados

Tras el empate de local contra Arsenal y la caída de visitante ante Deportivo Cali, Boca quiere dar vuelta la página y buscar tres puntos vitales ante Vélez. El Fortín se juega todo para meterse en zona de clasificación y el equipo de Sebastián Battaglia quiere seguir puntero en su zona.

El Xeneize concentrará esta noche para jugar mañana en Liniers y el DT ya dio los concentrados. En primer lugar se destaca la ausencia de Agustín Almendra, que se disculpó públicamente esta mañana y buscará recomponer la relación con las autoridades de Primera.

Yendo a las buenas noticias, la más destacada es que Diego González y Pol Fernández reaparecen en la nómina tras sus respectivas molestias físicas. Este último sería titular y reemplazaría a Jorman Campuzano nuevamente como volante central. El Pulpo, por su parte, irá al banco.

La otra novedad es la presencia de Frank Fabra y Juan Ramírez, teniendo en cuenta que los dos terminaron con molestias el compromiso en Colombia. Además, al no aparecer Carlos Zambrano (desgarrado), quien se suma es Gabriel Aranda.

Pide pista en Reserva y Battaglia ve con buenos ojos que pelee el puesto con un referente de Boca

Con pasado en Reserva y una historia enorme dentro de la institución, Sebastián Battaglia nunca le quita el ojo a los pibes que la pelean de abajo. Por eso, hoy por hoy Medina, Molinas, Zeballos y Vázquez, entre otros, tienen una gran cosideración en el primer equipo. Ahora, otro jugador que comanda Hugo Ibarra está dando la nota y pide pista. ¿El DT le dará la chance?

Aunque todas las cámaras se las llevó Agustín Almendra con su gol sobre el final y el pedido de disculpas públicas para el entrenador, hubo un jugador que deslumbró al técnico y lo hace dudar. ¿Peleará el puesto con un referentes del club?

El Xeneize le ganó 3-2 a Vélez gracias a los goles de Javier Morales, Alexis Alvariñoy y Almendra, pero los ojos de Battaglia se fueron hacia el arco. Allí, Leandro Brey, el joven que llegó en este mercado de pases proveniente de Los Andes, cada día ataja mejor y le pisa los talones a Agustín Rossi.

Es figura en su Selección y reconoció un llamado de Riquelme para ir a Boca: "Me impresioné mucho"

Durante el último mercado de pases, desde el Consejo de Fútbol sumaron cinco futbolistas por un pedido expreso del entrenador de Boca, Sebastián Battaglia. Pero los directivos se quedaron con las ganas de poder incorporar a una figura sudamericana que brilla en su seleccionado y, para el dolor de los hinchas, reconoció por qué no pudo arribar.

En el último verano estuvo latente la posibilidad de que Sebastián Villa se marchara de Brandsen 805 y el puesto quedara vacante, más allá de que Exequiel Zeballos pedía (y sigue pidiendo) pista. Por eso mismo, Riquelme apuntó sus cañones a un extremo que se encuentra en el exterior.

La gestión del vicepresidente de Boca apuntó al peruano Christian Cueva, quien defiende la camiseta de Al-Fateh en la Liga Profesional Saudí, y ahora está luchando por ingresar al Mundial de Qatar con el seleccionado comandado por Ricardo Gareca.

Muchos cambios en Boca: los 11 que probó Battaglia para la visita a Vélez

Este sábado a las 21:30, Boca visitará a Vélez por la novena fecha de la Copa de la Liga. Tras la derrota en el debut en la Copa Libertadores, el Xeneize quedó tocado y necesita de un resultado positivo para poder seguir firme como líder en la Zona B del torneo local (comparte la punta con Tigre y Estudiantes).

De todas maneras, Sebastián Battaglia tiene claro que lo importante pasa por el certamen internacional y por eso cuidará a algunas figuras para la visita a Liniers. Jorman Campuzano, Óscar Romero y Darío Benedeto no jugarán desde el arranque frente al "Fortín" por este motivo.

Con el regreso de uno de sus mejores volantes y respetando el esquema 4-3-1-2, Battaglia probó con un once inédito que se perfila para jugar frente a Vélez. La formación es: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Gabriel Aranda, Marcos Rojo, Agustín Sández; Cristian Medina, Guillermo "Pol" Fernández, Gabriel Vega; Aaron Molinas; Sebastián Villa y Luis Vázquez.

La contundente decisión de Battaglia y Benedetto tras el pedido de disculpas de Almendra

"Quiero pedirle disculpas a los hinchas de Boca y al entrenador. Me equivoqué", dijo Agustín Almendra este viernes cerca del mediodía tras darle la victoria a la Reserva de Hugo Ibarra vs. Vélez. Allí se disparó la grieta: si Sebastián Battaglia lo perdona, ¿muestra grandeza o pierde autoridad? ¿Qué hará el DT? ¿Y Darío Benedetto?

Luego de hacer un gol en el último minuto, el volante habló con ESPN F12 y se mostró muy arrepentido de su pelea con Battaglia, a quién trató de "títere" y de "no saber nada". Además,entendió a Benedetto, quien defendió en su momento la decisión del técnico de apartarlo del plantel y dijo que "nadie lo aguantaba ya en el equipo": "Me lo cruzó siempre, no tengo ningún problema con él. Ellos (sus compañeros) no tienen la culpa".

Tras el pedido de disculpas del mediocampista, el periodista Diego Monroig asegura que hubo una charla entre Battaglia y los máximos referentes del plantel. Allí, en la interna, se tomó una decisión y Juan Román Riquelme ya está al tanto. Ahora, la pelota está en los pies del Vicepresidente.

Según contó Monroig en ESPN, Battaglia está dispuesto a hablar con Almendra, pero le ratificará que no entrenará más con Primera. Además, Benedetto es otro de los referentes que no dará marcha atrás. Ahora, Riquelme deberá elegir: ¿le dará la derecha al jugador más ganador de la historia de la institución?