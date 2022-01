Transcurría el 2013, precisamente el mes de julio. La práctica de Boca encabezada por Carlos Bianchi tuvo que ser detenida por una inexplicable patada de Agustín Orión a Leandro Paredes, cuando el actual mediocampista del PSG pisaba la pelota cerca del límite de la línea de fondo. El arquero fue de atrás y terminó lastimando seriamente a la "joya" del Xeneize por aquel entonces. Estuvo todo el semestre sin jugar.

Tiempo después, la figura de la Selección Argentina recordó el suceso y masticó bronca. "Nadie me cuidó. Varios escucharon que me iba a lastimar y cinco minutos después me lastimó. Ni el club ni el entrenador, Bianchi, me cuidaron cuando eso pasó", declaró Paredes en 2019 mientras dialogaba con Fox Radio.

Tuvieron que pasar casi tres años más para volver a hablar del hecho. El aliado de Messi en el Paris Saint-Germain fue consultado por La Nación acerca del "momento más duro de su carrera" y no dudó en señalar aquella patada. "Cuando estaba jugando en Boca, un compañero me lastimó y tuve como cinco meses de recuperación", expresó.

Lo que muchos desconocían eran las consecuencias de la lesión que sufrió en el entrenamiento del Xeneize. El relato es estremecedor. "Justo en ese momento me transfirieron al Roma de Italia. Tenía 18 años, lesionado, no podía entrenar, mi hija había nacido hacía un mes, lejos de mi familia… Juro que lloraba todos los días y lo único que quería era volver a Argentina. Después entendí que ese sacrificio era parte del camino que tenía que recorrer para crecer como futbolista", le reveló Paredes a La Nación.

A pesar del mal trago en los primeros meses en el viejo continente, el mediocampista contó cómo vive hoy junto a su familia en París. "Los primeros dos años fueron muy difíciles, estar lejos de los amigos y la familia se vuelve complicado. Ya son ocho años que estamos viviendo en Europa y te terminás acostumbrando", concluyó.