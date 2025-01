Inter Miami trabaja a paso lento en el mercado de pases de la MLS. Aunque, tratan de cumplirle los pedidos al nuevo técnico Javier Mascherano, con el objetivo también de brindarle las mejores herramientas a Lionel Messi para ir en busca de títulos en este 2025. En las últimas horas, avanzaron de forma discreta por un futbolista de selección, con presente en Europa, quien puede convertirse en uno de los socios del capitán argentino.

Telasco Segovia, actual jugador de Casa Pía de Portugal y de la selección de Venezuela, será nuevo jugador de Inter Miami, según informó el destacado periodista Fabrizio Romano. Se unirá al conjunto estadounidense a cambio de 2.5 millones de dólares más algunos bonus por objetivos y un 50 por ciento en la cláusula de reventa. Cuando se firmen todos los documentos se convertirá en la venta más cara del club luso.

De esta manera, las ‘Garzas’ suman un nuevo mediocampista a sus filas. Todo hace pensar que se trata de un reemplazo de Diego Gómez, vendido al Brighton de Inglaterra en la cifra récord de 14 millones de dólares (más tres millones en extras) y también de Matías Rojas, quien se fue libre a River. Aunque, en este caso, el venezolano cuenta con características distintas a la del ex Libertad.

Telasco Segovia, un nuevo socio para Messi en la creación de juego de Inter Miami

Segovia no es ningún desconocido en el fútbol sudamericano, ya que es un habitual convocado en la selección de Venezuela, dirigida por el argentino Fernando Batista. En los últimos seis partidos de Eliminatorias CONMEBOL, jugó en cinco de ellos (Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile), mientras que no ingresó precisamente ante la Selección Argentina de Messi.

Telasco Segovia, ante Vinícius en un Venezuela vs. Brasil (Edilzon Gamez/Getty Images).

En Casa Pía actúa como mediocampista por adentro con llegada, pero sobre todo con juego. Jugó 15 de los 17 partidos posibles en la Liga de Portugal y marcó dos goles. A su vez, su equipo está en un buen momento, al ubicarse en el séptimo lugar y lucha por clasificarse, al menos, a la Conference League (está a 4 puntos del que se clasifica, Braga).

Publicidad

Publicidad

Para Lionel Messi será una nueva opción de nexo entre el mediocampo y el ataque. Segovia puede jugar como mediocampista en un doble 5 (como jugaba en Casa Pía), aunque también puede destacar como un volante ofensivo, por lo que puede juntarse tranquilamente con el ’10’ y capitán del equipo de la Florida.

ver también Lionel Messi da el primer paso para confirmar su presencia en el Mundial 2026

Telasco Segovia, pese a salir de Europa, llega a un equipo muy popular, de mucha notoriedad y que puede brindarle una nueva oportunidad de volver a Europa en el corto plazo. A sus 21 años, y junto a Messi en este 2025, puede mostrar todas sus capacidades de juego y crecer a nivel profesional.

Inter Miami sigue trabajando en refuerzos luego de la queja de Javier Mascherano

Hasta ahora, Inter Miami sólo hizo oficial la llegada de Fafà Picault, extremo que llegó libre luego de terminar su contrato con Vancouver Whitecaps. Si bien tendría arregladas las llegadas de Tadeo Allende y Gonzalo Luján, todavía no han sido anunciados de manera oficial.

Publicidad

Publicidad

Javier Mascherano, entrenador de Inter Miami, habló en conferencia de prensa luego del primer día de pretemporada del equipo y se quejó de la falta de refuerzos. “Esperemos que puedan llegar las incorporaciones porque estamos muy cortos de plantilla a día de hoy. Se han ido seis jugadores, y para un primer partido vamos a necesitar, no solamente once jugadores, sino que mover a varios y eso es lo que más me preocupa y ocupa a día de hoy”, manifestó.

ver también Luis Suárez habló de la posible llegada de Neymar al Inter Miami para jugar el Mundial de Clubes: "Siempre genera ilusión"

La llegada de Segovia viene a cubrir las salidas de Gómez y Rojas, aunque no significa que pueda llegar algún otro nombre al mediocampo. A esto hay que sumarle la posibilidad de un trueque con Racing Club por Facundo Farías, mientras que a Miami llegaría Baltasar Rodríguez, un ex Sub 20 y Sub 23 de la Selección Argentina que conoce Mascherano.

Pero, la defensa necesita de varios nombres por las salidas de Sergiy Kryvtsov, Franco Negri y Nicolás Freire. Por eso, además de Luján (puede jugar de lateral, pero también de central), debería llegar al menos otro defensor y por quien se negocia es el venezolano Nahuel Ferraresi.

Publicidad

Publicidad

En tanto, en el arco, con sólo Drake Callender como el único arquero con experiencia en el plantel, se busca otro que pueda ser relevo o competirle por el puesto de titular y se negocia por el argentino Nahuel Losada de Lanús.

ver también Messi plantó a Joe Biden y no fue a la Casa Blanca para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad: los detalles