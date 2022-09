Este mercado de pases fue movilizante para Boca. En referencia a las salidas, se han ido futbolistas de talla pesada como Eduardo Salvio, Cristian Pavón y Carlos Izquierdoz, aunque también muchos juveniles a préstamo, donde se destacó Gonzalo Maroni rumbo a San Lorenzo. Y eso no fue todo, ya que entre estas salidas, se dio una llamativa como la de Gastón Ávila.

El juvenil defensor rosarino se marchó vendido al Royal Antwerp de Bélgica a cambio de 4.5 millones de euros en medio de una disyuntiva con el Consejo del Fútbol, ya que desde la dirigencia xeneize pretendían que extienda su vínculo para irse cedido, pero ante la negativa del jugador, terminó por marcharse con una venta de su pase.

Este jueves, desde el país belga, Ávila rompió el silencio sobre su salida y fue bastante claro respecto a la situación. En diálogo con D-Sports Radio, el "Gato" expresó: "En Boca aprendí mucho, yo me fui bien, siempre cumplí con mi trabajo. A veces no me tocó jugar, pero acompañé a mis compañeros desde el lado que me tocaba".

Siendo empático con la situación y explicando desde su lado como fue su último paso, donde Sebastián Battaglia no lo tenía tan en consideración, Ávila sostuvo: "Con Battaglia me sentí bien, entiendo que apostó más por la gente de experiencia y es entendible". Cabe destacar que, en Boca, el rosarino disputó 12 partidos y fue parte de la obtención de tres títulos.

Por último, dialogó sobre la salida de Carlos Izquierdoz, quien en los momentos donde compartían equipo era el capitán. Sobre eso, manifestó: "El Cali es una bestia, un ejemplo de persona, siempre me acompañó. Su salida fue un baldazo de agua fría, no merecía irse de esa manera. El grupo siente la salida de los referentes".