Junto con Agustín Rossi desde el arco, Sebastián Villa es en este semestre, el futbolista más importante que tiene Boca en su plantel. El colombiano es uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol argentino y para el estilo de juego plasmado por el entrenador Hugo Ibarra, el 22 xeneize resulta vital.

Sin embargo, por una lesión sufrida en el partido ante Atlético Tucumán el pasado fin de semana, Villa no podrá estar ni en el Superclásico ante River del 11 de septiembre ni en casi la totalidad de lo que queda de la temporada, ya que la lesión se dio en la zona de los meniscos, algo que requirió intervención quirúrgica, la cual se dio este jueves por la tarde en la Trinidad de San Isidro (misma clínica donde fue operado Exequiel Zeballos).

Ahora, el colombiano deberá afrontar una recuperación que le demandará un mes como mínimo, lo que descartó cualquier tipo de chance de su presencia frente a River, algo que hasta el miércoles emergía como opción lejana. Sobre todo esto, el propio Sebastián Villa se manifestó en sus redes sociales apenas salió del quirófano.

"Buenas tardes a todos, paso por aquí para contarles que la cirugía salió muy bien. Agradezco a mi familia que esta conmigo en todo momento, a mis representantes, compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico, dirigentes, al Doctor Batista que estuvo a cargo de la operación y a todos ustedes, los hinchas y seguidores por los mensajes tan lindos de fuerzas y afecto que recibí en los últimos días. Hice todo lo posible para estar presente en el súper clásico pero el dolor me impedía estar al 100% para jugar. Los quiero mucho, volveré fortalecido. ¡Dios al mando!", fue lo que escribió el ex Deportes Tolima directamente a sus seguidores de Instagram. Pero no quedó todo allí.

Es que luego de darse su salida de la clínica para inicar la recuperación en su domicilio, con los medios presentes en la puerta del nosocomio expresó: "Hablamos con los médicos, con el Dr. Batista también porque yo tenía muchas ganas de jugar (el Superclásico), no sentía molestias en el momento. Después empecé a notar que me molestaba al correr y entonces decidimos que lo mejorar era operar. Estoy triste por no jugar ante River". Boca lo va a extrañar dentro de la cancha.