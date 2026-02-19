Tras las operaciones de Battaglia y Milton Giménez, otro jugador de Boca pasaría por el quirófano en plena temporada

En plena crisis futbolística, Boca Juniors necesita volver a la victoria en el Torneo Apertura y su próximo rival es nada menos que Racing Club. El combinado dirigido por Claudio Úbeda recibirá este viernes a la Academia en un nuevo partido en La Bombonera.

Para ello, el DT del Xeneize entregó este jueves la lista de convocados para el clásuco y, aunque se especulaba con su regreso, Carlos Palacios no fue incluido, por lo que se perderá un nuevo duelo con la camiseta azul y oro.

El chileno padece sinovitis en su rodilla, algo que no le permite entrenar con normalidad ni sumar minutos. En las últimas semanas, pasó de practicar apartado a sumarse de a poco a los ejercicios grupales, pero no se ve aún luz al final del túnel en relación a su lesión.

Según pudo saber BOLAVIP, el Boca analizan la posibilidad de que Palacios pase por el quirófano para acercarlo a su regreso a las canchas. Incluso, es una molestia que arrastra desde que llegó de Colo Colo, en el arranque del 2025. De confirmarse su cirugía, será el tercero del plantel que pasa por el bisturí en este semestre detrás de Rodrigo Battaglia y Milton Giménez.

El último partido de Palacios en Boca fue la derrota en semifinales ante Racing en los Playoffs del Torneo Clausura 2025. Aquel día, en La Bombonera, fue titular y completó los 90 minutos. Luego, comenzó diferenciado en la pretemporada y todavía no pudo volver a jugar.

Los convocados de Boca

Arqueros : Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Mediocampistas : Agustín Martegani, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Kevin Zenón y Tomás Aranda.

: Agustín Martegani, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Kevin Zenón y Tomás Aranda. Delanteros: Lucas Janson, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Edinson Cavani, Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini.

El probable 11 de Boca para recibir a Racing

En una alineación que promete tener modificaciones en todas las líneas, Boca saldría a la cancha para enfrentar a Racing con Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Gonzalo Gelini, Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Ángel Romero.

