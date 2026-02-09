Los 3 jugadores que recupera Boca para recibir a Platense por el Torneo Apertura 2026

La derrota ante Vélez Sarsfield fue un duro golpe para Boca Juniors. No solo el resultado fue un cachetazo para el plantel de Claudio Úbeda, sino también el bajo rendimiento sobre el campo, algo que expuso al equipo y generó fuertes críticas por parte de los hinchas.

El Xeneize acumula 2 victorias y 2 derrotas en lo que va del Torneo Apertura y necesita encadenar triunfos para sumarse al pelotón de líderes en la Zona A. Sin tiempo que perder, el plantel se reencontró este lunes para iniciar una nueva semana de entrenamientos.

El próximo domingo, en La Bombonera, Boca recibirá a Platense en el marco de la Fecha 5. Para ello, Úbeda ya comienza a pensar en el equipo que parará para intentar vencer a uno de los campeones del 2025. En ese contexto, la práctica de esta jornada le entregó nuevas variantes al DT.

Según pudo saber BOLAVIP, Edinson Cavani se sumó a la par del grupo y asoma como opción para recibir a Platense. La presencia del Matador se suma al regreso de Miguel Merentiel, que ya sumó minutos este domingo en la visita al Fortín.

Además de Cavani, Lucas Janson y Carlos Palacios también entrenaron a la par de sus compañeros y podrían volver a ser convocados para el duelo de este fin de semana tras recuperarse de sus lesiones.

Juan Barinaga también está apto para jugar

Tras los dos goles de Vélez este domingo, el lateral derecho acusó una molestia y pidió el cambio a 20 minutos del cierre del encuentro. Finalmente, no requirió estudios médicos y entrenó con normalidad a la par de sus compañeros que jugaron en Liniers.

