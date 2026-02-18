Es tendencia:
Boca Juniors

La ausencia de Leandro Paredes no es la única de peso en los convocados para que Boca reciba a Racing

Si bien resta la oficialización, Claudio Úbeda ya le comunicó a los futbolistas quiénes disputarán el partido ante Racing.

Por Julián Mazzara

Leandro Paredes fue desafectado por Claudio Úbeda.
© Getty ImagesLeandro Paredes fue desafectado por Claudio Úbeda.

Este viernes 20 de febrero, a partir de las 20:00 horas, Boca recibirá a Racing en lo que será el primer clásico del año para ambos equipos. Con la necesidad de ganar para ahuyentar a los fantasmas, los dirigidos por Claudio Úbeda tendrán su segundo cotejo al hilo en condición de local.

Los reproches, los murmullos, e incluso algunos silbidos, se hicieron presentes en lo que fue el empate sin goles frente a Platense, que se disputó el último domingo. En dicho encuentro, también se produjo la molestia en el tobillo de Leandro Paredes, quien no integra la nómina de citados.

En el lugar del mediocampista de la Selección Argentina, aparece un futbolista que hace casi un año que no tiene lugar en el campo de juego y que estuvo muy cerca de partir: Agustín Martegani. El que tampoco aparece en la nómina es Carlos Palacios.

En el caso del chileno, aún sigue recuperándose de la sinovitis en la rodilla derecha. Cabe destacar que su lesión es crónica y viene sufriendo la misma desde fines del año pasado. Como aún no se encuentra al 100% desde lo físico, los miembros del cuerpo técnico continuarán evaluándolo.

Carlos Palacios no forma parte de los citados. (Getty Images)

Carlos Palacios no forma parte de los citados. (Getty Images)

Los convocados de Boca para recibir a Racing

  • Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.
  • Defensores: Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.
  • Mediocampistas: Agustín Martegani, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Kevin Zenón y Tomás Aranda.
  • Delanteros: Lucas Janson, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Edinson Cavani, Iker Zufiaurre y Gonzalo Gelini.
La posible formación de Boca vs. Racing por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel o Edinson Cavani y Tomás Aranda o Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.

Terna arbitral para Boca vs. Racing

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
  • Cuarto árbitro: Javier Delbarba
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Javier Uziga

DATOS CLAVES

  • Boca enfrentará a Racing este viernes 20 de febrero a las 20:00 horas.
  • El mediocampista Leandro Paredes queda fuera de la nómina por una molestia en el tobillo.
  • Agustín Martegani reemplaza a Paredes tras casi un año sin jugar en el campo.
