Se operó Carlos Palacios: qué lesión tiene y cuándo volverá a jugar en Boca

Una de las tantas bajas que tiene Boca en este comienzo de 2026, y quizás una de las más importantes, es la de Carlos Palacios. El volante ofensivo se había convertido en el principal conductor futbolístico del equipo en la recta final del 2025, pero una lesión en su rodilla lo marginó de las canchas. En las últimas horas, fue operado para comenzar su correspondiente recuperación.

El chileno terminó la temporada pasada en un buen nivel, luego de haber transitado un bajón durante un largo periodo. Sin embargo, no jugó ningún partido este año. De hecho, se lesionó durante la pretemporada, por lo que ni siquiera estuvo a disposición durante los amistosos internacionales antes del inicio de las competiciones oficiales que avanzan a paso firme.

Lo cierto es que, a través de sus cuentas oficiales, el Xeneize anunció una información de último momento al respecto. “En el día de la fecha, el jugador Carlos Palacios fue intervenido quirúrgicamente de manera exitosa del menisco externo de la rodilla derecha“, comunicó Boca en las principales redes sociales, en un mensaje dirigido al ambiente sobre la novedad del mediocampista.

El ex Colo Colo comenzará en estas horas su pertinente proceso re regreso al campo de juego, con constantes trabajos de kinesiología y con el pasar del tiempo realizará trabajos de campo pero sin contacto con la pelota, que recién llegará en la etapa final. Con el objetivo solamente puesto en volver a las canchas de forma oficial., Palacios afrontará dos meses de recuperación.

Después de intentar dejar atrás la lesión en su rodilla de manera natural y fracasar en el camino, se decidió esta resolución. De común acuerdo entre Boca y el jugador, se eligió que la intervención quirúrgica sería la solución a este problema que le impide entrenar con normalidad y, por ende, decir presente en los partidos. Por ese motivo, Carlos se sometió a la operación pertinente.

Carlos Palacios, futbolista chileno de Boca. (Getty Images)

Si todo sale bien como se espera y los tiempos de recuperación son los establecidos hasta este momento, Palacios volvería a jugar a mediados o fines de abril. Para ese momento y debido al apretado calendario, el Torneo Apertura estará en su última recta, al mismo tiempo que se estará jugando la fase de grupos de la Copa Libertadores, llegando al final de ambas competiciones.

