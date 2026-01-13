Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

A una semana que cierre el mercado, Boca es uno de los cuatro únicos clubes de la Liga Profesional sin refuerzos

Con el debut ante Riestra a la vuelta de la esquina, el Xeneize encara el tramo final de pretemporada con un plantel con menos nombres de los que terminaron la pasada campaña.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Juan Román Riquelme, presidente de Boca.
© Getty ImagesJuan Román Riquelme, presidente de Boca.

El reloj pasa y no perdona. El calendario marca 13 de enero y la persiana del mercado de pases del fútbol argentino empieza a bajarse, con fecha para hacerlo el 20 de enero. Y sabiendo que restan tan solo nueve días para el inicio del Torneo Apertura (22/1), la mayoría de equipos aprovecha la recta final para reforzar sus planteles de acuerdo a sus respectivos objetivos. Aunque no todos siguieron esa premisa, siendo Boca un perteneciente de esa exclusiva -y atípica- lista.

Hasta el momento, el Xeneize es uno de los pocos clubes de Primera que se encuentran cerrando su pretemporada sin refuerzos. Tan solo lo acompañan otros tres, de los cuales dos de ellos se encuentran atados de pies y manos por inhibiciones. Ese es el caso de Banfield, con una sanción superior al millón de dólares (logró extender el préstamo de Martín Río e Igancio Abraham) y San Lorenzo, que vive un panorama inédito al verse asediado por 14 multas.

El otro que integra la lista “negra” es Vélez. Sin embargo, el Fortín se encuentra a horas de abandonar ese grupo, ya que cerró la llegada de Lucas Robertone desde Almería y aguardan por su inminente llegada al país. En la zona gris también aparecen Estudiantes y Talleres, quienes están a un paso de anunciar la llegada de Adolfo Gaich y Pablo Ferreira como sus primeras incorporaciones, respectivamente.

Hinestroza, a la espera de sumarse a Boca.

Hinestroza, a la espera de sumarse a Boca.

La dependencia de Boca en Hinestroza para sumar refuerzos

La parláisis en el mercado xeneize no responde a una falta de apuntados. Justamente, bajo la sintonía de anuncio inminente se encuentra Boca desde hace semanas gracias a la extensa novela de Marino Hinestroza. Es cierto que el colombiano se convertirá en jugador del club más temprano que tarde, pero todavía existen pequeños detalles que demoran el cierre de las negociaciones y hacen creer que su llegada todavía tiene capítulos por escribir.

Además, en carpeta también aparecen Alexis Cuello y Gastón Hernández, los otros dos nombres con los que Juan Román Riquelme anhela renovar el plantel. No obstante, sus respectivas negociaciones son una mezcla de deseo con realidad.

Publicidad
Agustín Martegani dejará Boca y encamina su llegada a un equipo complicado en los promedios reduciendo su salario

ver también

Agustín Martegani dejará Boca y encamina su llegada a un equipo complicado en los promedios reduciendo su salario

Carlos Palacios desató un escándalo judicial y financiero en Brasil mientras se recupera de una lesión en Boca

ver también

Carlos Palacios desató un escándalo judicial y financiero en Brasil mientras se recupera de una lesión en Boca

Entre tanto ruido y nulos anuncios, lo concreto, y que hace más preocupante la situación, es que Claudio Úbeda se está preparando para debutar contra Riestra en La Bombonera con un plantel más débil del que cerró el año. Es que ante la falta de incorporaciones, el plato fuerte que ofrecieron en Brandsen 805 hasta el momento está en el rubro de salidas. Sin contar las bajas sufridas por préstamos, la depuración se llevó un total de cuatro nombres en el mes y medio que lleva abierto el mercado: Cristian Lema, Frank Fabra, Ignacio Miramón y Luis Advíncula.

Claudio Úbeda y una pretemporada con menos rostros que en 2025.

Claudio Úbeda y una pretemporada con menos rostros que en 2025.

Así las cosas, el saldo en Boca Predio da negativo. Si bien regresaron 19 futbolistas de sus respectivos préstamos, ninguno será tenido en cuenta. Entre ellos se encuentran Nicolás Orsini, Juan Ramírez y Marcelo Weigandt, quienes se entrenan apartados y ya se encuentran analizando su futuro.

Publicidad

La cláusula que le permitiría a Boca soñar con refuerzos

El tiempo apremia para la dirigencia Xeneize. A la espera de Hinestroza, lo cierto es que la chance de sumar nuevas caras antes del 20 de enero (cierre de mercado) se presentan escasas. Es allí cuando Riquelme podría utilizar un as bajo la manga al que recurrió en libros de pases anteriores: la extensión del mercado por salida al exterior.

En caso de vender o ceder un jugador fuera del país, Boca tendrá la chance de incorporar hasta el 31 de marzo. Cada nombre que emigre equivaldrá a un cupo para incorporar. Por el momento, sin ofertas por fuera de Argentina, no aparecen candidatos a funcionar como moneda de cambio. Aunque el déficit de refuerzos invita a no rechazar ninguna oportunidad que se presente.

Datos clave

  • Boca es uno de los tres clubes sin refuerzos (junto a San Lorenzo y Vélez) a solo 7 días del cierre del libro de pases (20 de enero).
  • Claudio Úbeda trabaja con un plantel reducido tras las salidas de Lema, Fabra, Miramón y Advíncula; los 19 jugadores que volvieron de préstamos entrenan diferenciado.
  • La dirigencia espera cerrar a Marino Hinestroza, pero si vende a alguien al exterior después del cierre, podría incorporar hasta el 31 de marzo.
Publicidad
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si Riquelme y Almada se animan, Boca tendrá un nuevo Carlos Tevez para soñar con la Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

Lee también
Barracas Central vs. River por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la LPF: día y horario
River Plate

Barracas Central vs. River por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la LPF: día y horario

Boca vs. Deportivo Riestra por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la LPF: día y horario
Boca Juniors

Boca vs. Deportivo Riestra por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026 de la LPF: día y horario

AFA confirmó las zonas para el Apertura y el Clausura de 2026
Fútbol Argentino

AFA confirmó las zonas para el Apertura y el Clausura de 2026

Se confirmaron los participantes del Argentina Open 2026
Tenis

Se confirmaron los participantes del Argentina Open 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo