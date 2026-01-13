A una semana que cierre el mercado, Boca es uno de los cuatro únicos clubes de la Liga Profesional sin refuerzos

El reloj pasa y no perdona. El calendario marca 13 de enero y la persiana del mercado de pases del fútbol argentino empieza a bajarse, con fecha para hacerlo el 20 de enero. Y sabiendo que restan tan solo nueve días para el inicio del Torneo Apertura (22/1), la mayoría de equipos aprovecha la recta final para reforzar sus planteles de acuerdo a sus respectivos objetivos. Aunque no todos siguieron esa premisa, siendo Boca un perteneciente de esa exclusiva -y atípica- lista.

Hasta el momento, el Xeneize es uno de los pocos clubes de Primera que se encuentran cerrando su pretemporada sin refuerzos. Tan solo lo acompañan otros tres, de los cuales dos de ellos se encuentran atados de pies y manos por inhibiciones. Ese es el caso de Banfield, con una sanción superior al millón de dólares (logró extender el préstamo de Martín Río e Igancio Abraham) y San Lorenzo, que vive un panorama inédito al verse asediado por 14 multas.

El otro que integra la lista “negra” es Vélez. Sin embargo, el Fortín se encuentra a horas de abandonar ese grupo, ya que cerró la llegada de Lucas Robertone desde Almería y aguardan por su inminente llegada al país. En la zona gris también aparecen Estudiantes y Talleres, quienes están a un paso de anunciar la llegada de Adolfo Gaich y Pablo Ferreira como sus primeras incorporaciones, respectivamente.

Hinestroza, a la espera de sumarse a Boca.

La dependencia de Boca en Hinestroza para sumar refuerzos

La parláisis en el mercado xeneize no responde a una falta de apuntados. Justamente, bajo la sintonía de anuncio inminente se encuentra Boca desde hace semanas gracias a la extensa novela de Marino Hinestroza. Es cierto que el colombiano se convertirá en jugador del club más temprano que tarde, pero todavía existen pequeños detalles que demoran el cierre de las negociaciones y hacen creer que su llegada todavía tiene capítulos por escribir.

Además, en carpeta también aparecen Alexis Cuello y Gastón Hernández, los otros dos nombres con los que Juan Román Riquelme anhela renovar el plantel. No obstante, sus respectivas negociaciones son una mezcla de deseo con realidad.

Publicidad

Publicidad

ver también Agustín Martegani dejará Boca y encamina su llegada a un equipo complicado en los promedios reduciendo su salario

ver también Carlos Palacios desató un escándalo judicial y financiero en Brasil mientras se recupera de una lesión en Boca

Entre tanto ruido y nulos anuncios, lo concreto, y que hace más preocupante la situación, es que Claudio Úbeda se está preparando para debutar contra Riestra en La Bombonera con un plantel más débil del que cerró el año. Es que ante la falta de incorporaciones, el plato fuerte que ofrecieron en Brandsen 805 hasta el momento está en el rubro de salidas. Sin contar las bajas sufridas por préstamos, la depuración se llevó un total de cuatro nombres en el mes y medio que lleva abierto el mercado: Cristian Lema, Frank Fabra, Ignacio Miramón y Luis Advíncula.

Claudio Úbeda y una pretemporada con menos rostros que en 2025.

Así las cosas, el saldo en Boca Predio da negativo. Si bien regresaron 19 futbolistas de sus respectivos préstamos, ninguno será tenido en cuenta. Entre ellos se encuentran Nicolás Orsini, Juan Ramírez y Marcelo Weigandt, quienes se entrenan apartados y ya se encuentran analizando su futuro.

Publicidad

Publicidad

La cláusula que le permitiría a Boca soñar con refuerzos

El tiempo apremia para la dirigencia Xeneize. A la espera de Hinestroza, lo cierto es que la chance de sumar nuevas caras antes del 20 de enero (cierre de mercado) se presentan escasas. Es allí cuando Riquelme podría utilizar un as bajo la manga al que recurrió en libros de pases anteriores: la extensión del mercado por salida al exterior.

En caso de vender o ceder un jugador fuera del país, Boca tendrá la chance de incorporar hasta el 31 de marzo. Cada nombre que emigre equivaldrá a un cupo para incorporar. Por el momento, sin ofertas por fuera de Argentina, no aparecen candidatos a funcionar como moneda de cambio. Aunque el déficit de refuerzos invita a no rechazar ninguna oportunidad que se presente.

Datos clave

Boca es uno de los tres clubes sin refuerzos (junto a San Lorenzo y Vélez ) a solo 7 días del cierre del libro de pases ( 20 de enero ).

es uno de los tres clubes sin refuerzos (junto a y ) a solo 7 días del cierre del libro de pases ( ). Claudio Úbeda trabaja con un plantel reducido tras las salidas de Lema, Fabra, Miramón y Advíncula ; los 19 jugadores que volvieron de préstamos entrenan diferenciado.

trabaja con un plantel reducido tras las salidas de ; los que volvieron de préstamos entrenan diferenciado. La dirigencia espera cerrar a Marino Hinestroza, pero si vende a alguien al exterior después del cierre, podría incorporar hasta el 31 de marzo.

Publicidad