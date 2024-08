El presidente del Xeneize no hizo oídos sordos luego de escuchar lo que le dijeron apenas bajó del avión.

Juan Román Riquelme fue protagonista de un incómodo momento en el regreso del plantel de Boca a Buenos Aires. El presidente del club de la Ribera encabezaba la fila de la delegación al llegar al aeropuerto y, entre tantos hinchas que buscaban apoyar al plantel, se escuchó un mensaje negativo para él.

“¡Román, amargo! ¡Amargo!”, le gritó uno de los que se encontraba en el aeropuerto esperando al plantel. El ídolo del Xeneize no hizo oídos sordos: se dio vuelta y, sin detener su marcha, lo miró fijamente durante unos cuantos segundos.

El presidente se retiró del lugar sin dar declaraciones, luego de una semana donde pasó por los micrófonos en varias oportunidades. Ahora continuará trabajando en el mercado de pases, donde todavía pueden darse algunas salidas de jugadores importantes.

El cruce de Riquelme con el Chavo Fucks en la semana

El entredicho entre Riquelme y Fucks se dio cuando el presidente de Boca Juniors se quejó porque los medios de comunicación no felicitaban al club por ceder a sus futbolistas para los Juegos Olímpicos de París 2024. Fue en ese momento que el periodista le dijo al presidente: “Prendé la tele entonces porque acá se dijo y se discutió. Acá se dijo que Boca hizo bien“.

Fue en ese momento que Riquelme lo interrumpió al comunicador pidiendo seguir la charla con el conductor, Sebastián Vignolo. También señaló que “si le hablaban mal” se retiraba del móvil. Al final, terminó por irse ante las palabras de Fucks, no sin antes decir: “Ese señor cada vez que habla, habla mal y a mí no me reta ni mi viejo”.

Cuándo vuelve a jugar Boca

El próximo compromiso del Xeneize será por la duodécima fecha de la Liga Profesional. Buscando acercarse al líder, Huracán, los de azul y oro visitarán a Estudiantes de La Plata el lunes 26 de agosto a las 21.