Atento Boca: en Brasil afirman que un campeón de Libertadores quiere a Kevin Zenón mientras lo busca Alavés

El volante ofensivo es uno de los jugadores más solicitados en este mercado de pases y ahora apareció un nuevo candidato a llevárselo.

Por Agustín Vetere

Kevin Zenón, volante de Boca.

El plantel de Boca Juniors se prepara para afrontar una cargada temporada 2026 y, mientras los hinchas aguardan por refuerzos, un puñado de futbolistas podría abandonar el equipo en caso de concretarse las negociaciones en marcha. El caso de Kevin Zenón es uno de estos últimos.

El exmediocampista de Unión de Santa Fe tuvo buenos pasajes con la camiseta azul y oro, pero perdió terreno a lo largo del 2025. Ahora, Zenón desea recuperar el rodaje, pero podría conseguirlo marchándose del Xeneize. Allí aparecieron los primeros sondeos desde el exterior.

En los últimos días, se conoció que Deportivo Alavés, con Chacho Coudet al frente del equipo, abrió negociaciones con Boca por el pase del jugador. La propuesta de un préstamo de 18 meses con cargo de 1 millón de dólares y opción de compra, que fue rechazada, pero la operación aún no descartada.

Mientras el elenco español intenta sellar la transferencia, ESPN Brasil adelantó que Sao Paulo también está tras los pasos del exjugador de Unión. El club dirigido por Hernán Crespo desea contar con los servicios de Zenón tras clasificarse a la Copa Sudamericana.

Sin embargo, en el conjunto paulista están al tanto del valor del futbolista, por lo que no sería una compra fácil de cerrar. Sin ir más lejos, hace poco más de un año, Boca rechazó un ofrecimiento de 18 millones de dólares por parte de Hoffenheim. Por su bajón en la cancha y la falta de minutos, hoy la cifra estaría lejos de aquella.

Los números de Kevin Zenón en Boca

Desde su llegada al elenco de la Ribera a principios de 2024, el volante de 24 años lleva disputados un total de 79 partidos, en los que marcó 10 goles y aportó 7 asistencias. Además, recibió 6 amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 5051 minutos en cancha.

En síntesis

  • Boca rechazó una oferta de préstamo de Alavés por 1 millón de dólares.
  • Sao Paulo, dirigido por Hernán Crespo, busca a Kevin Zenón para la Sudamericana.
  • El volante registra 10 goles y 7 asistencias en 79 partidos oficiales.
Agustín Vetere

