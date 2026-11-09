Barco alertó a Boca sobre el futuro de Aranda y Flores: “Tarde o temprano van a jugar acá”

El Colo Barco no titubeó al hablar de los juveniles de Boca Juniors, Tomás Aranda y Leonel Flores.

En su última entrevista con Gastón y Esteban Edul en Los Edul, Valentín Barco reveló que quiere volver a Boca Juniors y bajo qué condición. Pero eso no fue todo, sino que el Colo también se refirió a las dos grandes promesas del Xeneize, Tomás Aranda y Leonel Flores.

Así como Aranda se acordó de Lionel Messi en medio de los festejos de Boca por el título de la Tabla Anual, el exfutbolista xeneize, actualmente en el Chelsea, tuvo palabras alentadoras para los dos principales proyectos del equipo de La Ribera. En cuanto a Barco, aseguró que no tardará mucho en llegar un llamado desde Europa y también desde la Selección Argentina.

“Aranda y Flores son muy buenos, son increíbles. Sin dudas que tienen nivel para Europa, tarde o temprano van a venir a jugar acá. Y, obviamente, también tienen nivel de Selección”, Barco confesó durante su entrevista en Los Edul.

Los datos de Aranda y Flores en el Clausura

Aunque tuvieron que enfrentar distintos momentos de adversidad, tanto Flores como Aranda tuvieron un año consagratorio y aún pueden conquistar cuatro títulos más con el club que los vio nacer. Finalmente, saborearon su primer campeonato con Boca en la consagración de la Tabla Anual.

Aranda y Flores, las nuevas caras de Boca.

Flores jugó 15 de los 16 partidos de la fase regular del Torneo Clausura 2026, en los que anotó tres goles y dio otras dos asistencias. Por su parte, Aranda jugó solo siete encuentros debido a la fractura de peroné que sufrió en agosto y de la que regresó en tiempo récord y contra todo pronóstico.

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En total, el joven que Messi definió como «proyecto de crack» dio una asistencia y no convirtió goles. Sin embargo, los números no cuentan ni la mitad de su historia ni reflejan la relevancia que tuvo fin de semana tras fin de semana para el equipo de Vasco Arruabarrena.

Boca aseguró ambas joyas

Luego de una gran temporada, que puede ser incluso más gloriosa, está claro que muchos equipos del mundo prestarán atención a Aranda y Flores, mientras Barco ya les hace un lugar en la concentración de la Selección Argentina.

Sin embargo, en Boca quieren disfrutarlos al máximo y por todo el tiempo que puedan. Tanto Aranda como Flores tienen contrato hasta diciembre del 2029 y una claúsula de rescición de U$S 20.000.000.

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En síntesis