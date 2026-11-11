La razón por la que Scaloni no convocó a Flores, Delgado y Blanco a la Selección Argentina

Aunque los tres jugadores de Boca Juniors no fueron convocados a la Selección Argentina para la ventana de noviembre, Lionel Scaloni los tiene en carpeta.

Mientras la Selección Argentina repasa su cronograma de cara al partido contra Uruguay en La Bombonera, el próximo viernes, algunos en el mundo Boca Juniors se preguntan por qué Leonel Flores, Milton Delgado y Lautaro Blanco no fueron convocados. La razón es mucho más esperanzadora que desalentadora.

Según reveló Gastón Edul en TyC Sports, Scaloni dejó a Flores, Blanco y Delgado fuera de la nómina para la fecha FIFA de noviembre debido al movido cierre de año que se le viene a Boca. El Xeneize jugará por cuatro títulos hasta fin de año y procuró tener todas las manos posibles de cara a las instancias clave.

En ese sentido, Scaloni no convocó a ningún jugador del actual campeón de la liga del fútbol argentino a la Selección Argentina. Esto se suma a la tónica general, ya que solo un futbolista de Boca fue llamado a su selección. Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia, no convocó a Álvaro Montero, de gran presente en el equipo de La Ribera, por ejemplo.

Como en esta fecha FIFA no se disputarán partidos de eliminatorias en Sudamérica y solo habrá amistosos, se entiende por qué el pedido de Boca de no perder a sus figuras fue contemplado. De haber convocado a Flores, Delgado y/o Blanco, los futbolistas de Boca se habrían perdido el duelo contra Banfield por las semifinales de la Copa Argentina, que se disputará el sábado 14 de noviembre en Mendoza.

Milton Delgado, mediocampista de Boca Juniors.

El caso de Flores en octubre

Aunque el caso de Flores durante la fecha FIFA de octubre marcó cierta jurisprudencia, con mucho más en juego estaba claro que Boca no iba a correr riesgos innecesarios en noviembre. En octubre, Flores hizo su debut con la Albiceleste en Córdoba, ante Bolivia, y marcó un doblete menos de 24 horas después para Boca, en la goleada por 3-0 contra Unión.

Publicidad

Esta vez, Flores no tendrá que afrontar ese desgaste y será preservado para llegar al 100 % al partido contra Banfield, en busca de un lugar en la final de la Copa Argentina.

El único jugador de Boca convocado a la fecha FIFA

Williams Alarcón, futbolista chileno, es el único jugador del plantel que se encuentra con su selección durante la ventana internacional de noviembre. Sin embargo, el Vasco no lo tiene tan en cuenta.

Alarcón se quedó en el banco de suplentes en las últimas cuatro fechas del Torneo Clausura. La última titularidad del mediocampista chileno fue en la semifinal de ida contra Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, disputado el 13 de octubre.

Publicidad

Paredes, suspendido

Leandro Paredes, ausente en la lista de convocados de la Selección, es la baja xeneize más notable. Sin embargo, su ausencia es obligada debido a la dura suspensión que recibió tras los incidentes ocurridos al término de la final del Mundial 2026 contra España.

Paredes deberá cumplir una sanción de 10 partidos por su violento cruce con Gavi y Eric García. De no haber sido suspendido, habría sido curioso ver qué decisión tomaba Scaloni y si convocaba a Paredes a pesar de las competencias que afronta Boca.

En síntesis

Leonel Flores, Milton Delgado y Lautaro Blanco no fueron citados a la Selección debido al calendario de Boca.

no fueron citados a la Selección debido al calendario de Boca. Boca enfrenta a Banfield el sábado 14 de noviembre en Mendoza por Copa Argentina.

el sábado 14 de noviembre en Mendoza por Copa Argentina. Williams Alarcón es el único futbolista del plantel convocado por su selección para noviembre.