El Apache analizó la forma de jugar del juvenil y dejó una frase que puede ser importante para su futuro.

Desde su aparición en el primer equipo de Boca, Leonel Flores sorprendió por su desparpajo a la hora de jugar y encarar a sus rivales sin importar el contexto. Tal es así, que por sus condiciones llegó a ser comparado con Carlos Tevez, una gloria de la institución.

El mismo Tevez, habló en una entrevista con ESPN previo a la final de la Copa Sudamericana entre el Xeneize y Atlético Mineiro, y allí no solo aseguró que Flores tiene características similares a las suyas, sino que también le dejó un consejo para que crezca en su futuro.

“Flores tiene cosas mías, creo que el chico tiene un crecimiento y en la meseta en la que está es normal. Hay que ayudarlo mucho porque es un chico y el mundo Boca no es fácil, para mí tampoco lo fue”, inició el Apache sobre su similitud a la hora de jugar con el juvenil de 19 años.

Leonel Flores con la camiseta de Boca.

Siguiendo por la misma línea, le dejó un consejo para su futuro: “Te cambia la vida en poco tiempo. Le veo cosas dentro de la cancha que me hacen acordar a mí. Ojalá que el chico sepa manejarse en este mundo que no es tan fácil y pueda lograr cosas con el club”.

Los números de Leonel Flores en Boca

Desde su debut en el primer equipo del Xeneize, el delantero de 19 años lleva disputados un total de 26 partidos, en los que convirtió cinco goles y aportó tres asistencias. Además, recibió tres tarjetas amarillas y no fue expulsado en 1792 minutos en cancha.

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