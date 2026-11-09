Boca hoy: día libre, elogios a Enner Valencia, habló Ascacibar, la agenda y más

Todas las novedades del Xeneize de este lunes 9 de noviembre, dos días después de ser campeón de la Tabla Anual 2026.

Todo lo que el hincha de Boca tiene que saber este lunes 9 de noviembre de 2026, dos días después de ser Campeón de Liga por ganar la Tabla Anual. El fuerte elogio a Enner Valencia, la agenda inminente, la revelación de Santiago Ascacibar, los equipos que felicitaron y mucho más.

Hernán Galíndez elogió a Enner Valencia

Hernán Galíndez fue el que rompió el silencio en las últimas horas y se refirió a lo hecho por Enner Valencia, el gran protagonista del fin de semana, que le brindó un nuevo título doméstico al Xeneize. Cabe recordar que fueron compañeros en la Selección de Ecuador durante muchos años, donde forjaron una estrecha relación tras ser los referentes.

El arquero de Huracán fue contundente y aclaró: “Somos amigos hace un montón de tiempo“. Sin embargo, redobló la apuesta y fue por más. “Yo creo que ya está cerca de ser ídolo de Boca. Con el pase de Copa contra Racing más este gol que hizo ahora… No sé si está cerca de Martín Palermo, pero más o menos“, sentenció Galíndez.

Enner Valencia y Hernán Galíndez, en la Selección de Ecuador.

Ascacibar reveló su felicidad tras el título

Santiago Ascacibar llegó a principios de año a cambio de 2,6 millones de euros, procedente desde Estudiantes de La Plata y rápidamente se convirtió en titular indiscutido. Durante lo que va del año, el Ruso disputó un total de 44 partidos oficiales con el Xeneize, donde convirtió 8 goles y repartió 2 asistencias a sus compañeros.

Santiago Ascacibar, mediocampista de Boca Juniors.

Publicidad

Lo cierto es que reveló: “La verdad que estoy feliz, contento“. Inmediatamente después, destacó el esfuerzo del equipo y expresó: “Lo fuimos buscando durante todo el año, lo trabajamos y ahora es algo muy lindo“. Más tarde, sentenció: “Yo estoy acostumbrado al sufrimiento. Esto es Boca. Lo jugamos como se debe jugar una final, hasta el último minuto“.

La agenda de Boca hasta fin de año

A Boca le restarían 8 partidos en los próximos 40 días, en el mejor de los casos, si es que llega a la última instancia en todos los frentes. El primer desafío es el duelo contra Banfield este sábado a las 19, por la semifinal de la Copa Argentina. En caso de avanzar, se medirá el viernes 4 ante Platense, que ya espera en la final por su rival. Y eso es solo el comienzo…

Leandro Paredes levantó el trofeo tras ser Campeón de Liga con Boca. (Getty Images)

Publicidad

Sábado 14/11, a las 19 | Boca vs. Banfield | Semifinal de la Copa Argentina

| Semifinal de la Copa Argentina Sábado 21/11, a las 19.30 | Boca vs. Atlético Mineiro | Final de la Copa Sudamericana

| Final de la Copa Sudamericana Semana del 25/11 | Octavos de final del Torneo Clausura

Fin de semana del 29/11 | Cuartos de final del Torneo Clausura*

Viernes 4/12 | Final de la Copa Argentina*

Fin de semana del 6/12 | Semifinal del Torneo Clausura*

Sábado 12/12 | Final del Torneo Clausura*

Sábado 19/12 | Trofeo de Campeones**

*Si clasifica.

**Si gana el Torneo Clausura.