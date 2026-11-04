Colo Barco reveló que quiere volver a Boca y bajo qué condición: “Me costó irme”

El mediocampista de Chelsea prometió volver a ponerse la azul y oro para cumplir un sueño pendiente.

A pesar de su paso fugaz, Valentín Barco dejó huella entre los hinchas de Boca Juniors. El colo fue una de las grandes figuras del 2023 y consiguió dar el salto a Europa. Desde Chelsea, el mediocampista prometió volver a ponerse la camiseta azul y oro.

El de la Selección Argentina, que viene de disputar su primera Copa del Mundo, concedió una entrevista para Los Edul en la que habló de su vínculo con el club de la Ribera desde el otro lado del océano Atlántico y contó en qué condiciones planea su regreso.

“Miro mucho a Boca. Lo vivo como hincha. Después de los partidos mando mensajes o antes. Estoy enganchado”, comentó Barco sobre cómo sigue el día a día del equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Y prometió: “Voy a volver y voy a volver estando bien. Quiero ganar títulos en Boca, ser importante y devolverle a la gente todo el cariño que me dio. Es una espina que me quedó. Quiero volver y ganar muchas cosas en Boca. No pasa nada (que sus palabras queden en el archivo) porque voy a volver”.

Barco en la final de la Copa Libertadores. (Foto: Getty)

Además, declaró que su sueño pendiente es ganar la Copa Libertadores para sacarse la espina de la final perdida en 2023: “Fue un furor. Llegamos a la final de la copa. Estaba viviendo un sueño. Desde los 9 años en el club, pasé todo. Eso fue muy rápido. Me costó irme, pero al final del día creo que tomé la decisión correcta, lo que yo sentía en ese momento. Y pasó”.

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Los números de Barco en Boca

A pesar de que en el 2021 jugó tres partidos en la primera del Xeneize, el grueso de su participación ocurrió a lo largo del 2023. En total, Barco disputó 35 encuentros con la azul y oro, con un saldo de un gol y cuatro asistencias. A nivel colectivo, formó parte de los planteles ganadores de una Copa Argentina y una Copa de la Liga.

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