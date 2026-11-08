Aranda se acordó de Messi en medio de los festejos de Boca: “Es un privilegio para mi”

La joven promesa, ya convertida en realidad, de Boca Juniors no se olvidó del fuerte respaldo que recibió de parte del mejor del mundo tras la consagración xeneize.

En su regreso a las canchas tras una expeditiva recuperación, Tomás Aranda fue un motor en la milagrosa coronación de Boca Juniors en la Tabla Anual. Luego del 1-0 contra Defensa y Justicia, Aranda no solo se emocionó por conseguir su primer título con el Xeneize, sino que también recordó el reciente gesto de Lionel Messi con él y no dejó pasar la oportunidad de agradecerlo, aun en un momento de consagración personal.

“La verdad, como digo siempre, es un privilegio. (Ser) elogiado por él, que me haya elegido es un privilegio para mi. Cien por cien agradecido con él y toda la gente”, Aranda declaró durante una nota con ESPN durante los festejos en el césped de La Bombonera.

Así, Aranda levantó su primer trofeo con el equipo de La Ribera, dejando atrás un último tiempo de mucha adversidad para el joven surgido de las inferiores xeneizes. Sin embargo, la acción recién está comenzando para Aranda y compañía. La agenda de Boca hasta fin de año incluye cuatro títulos en juego y los dirigidos por Arruabarrena no querrán dejar ninguno sin tachar.

El reconocimiento de Messi a Aranda

Tras anunciar su retiro de la Selección Argentina, Messi participó en una campaña para Adidas en la que nombró a 10 promesas del fútbol mundial. Entre ellas, solo hubo un argentino, nada más ni nada menos que Aranda.

Tomás Aranda, futbolista de Boca Juniors.

Con su puño y letra, el astro mundial catalogó a la joven estrella de Boca como “proyecto de crack”. Sin dudas, es un título que se adecúa a Aranda y que seguramente lo acompañe a lo largo de su carrera.

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Con ese fuerte respaldo, Aranda afrontó la última etapa de su recuperación tras sufrir una fractura de peroné y llegó a disputar algunos minutos en la última fecha del Clausura, en la que Boca se consagró campeón de la Tabla Anual en una definición infartante entre los Xeneizes, Argentinos Juniors y Rosario Central.

Cómo quedaron las tablas del Clausura

En síntesis

Tomás Aranda ganó su primer título con Boca Juniors tras vencer 1-0 a Defensa y Justicia.

ganó su primer título con tras vencer 1-0 a Defensa y Justicia. Lionel Messi eligió a Aranda como único argentino entre diez promesas mundiales de Adidas .

eligió a Aranda como único argentino entre diez promesas mundiales de . Boca Juniors se consagró campeón de la Tabla Anual tras superar una fractura de peroné de Aranda.