Boca decidió qué jugador ir a buscar con el cupo liberado por la lesión de Rodrigo Battaglia

El mercado de pases parecía haber bajado la persiana en Boca con los arribos de Ángel Romero y Santiago Ascacibar. Sin embargo, los imponderables médicos que azotaron en Bradsen 805 llevaron a la dirigencia a recalcular la hoja de ruta sobre la marcha. Especialmente al revelarse el futuro de Rodrigo Battaglia, quien deberá pasar por el quirófano para solucionar una tendinopatía insercional en el tendón de Aquiles que le demandará ocho meses de recuperación.

Publicidad

Publicidad

Los resultados médicos del mediocampista sacudieron la planificación del Xeneize, pero le abrieron una ventana que el club tendría decidio no pasar por alto. Ante este escenario de gravedad, el reglamento de la AFA le otorga a Boca una extensión excepcional de diez días hábiles para incorporar un reemplazo y utilizar ese cupo que queda liberado por lesión de larga duración.

Lejos de buscar un sustituto puesto por puesto, donde Claudio Úbeda cuenta con variantes, la decisión estratégica apuntaría en otro lado de la cancha. Según reveló Planeta Boca, el Xeneize intentaría contratar un centrodelantero.

Publicidad

Publicidad

Con la urgencia a cuestas, la danza de nombres se reduciría a dos candidatos: Matías Arezo, de Peñarol, y Ezequiel ‘Chimy’ Ávila. Eso sí, la inversión será por uno solo de ellos. La elección no solo responde al deseo de sumar peso ofensivo, sino que también al martirio que atraviesa el plantel con los lesionados en el último tercio del campo.

Rodrigo Battaglia estará ocho meses fuera de las canchas por una afección en el Tendón de Aquiles (Getty Images).

Cómo sigue el panorama de Boca con los lesionados

La enfermería xeneize se convirtió en un problema mayúsculo, donde los cuatro referentes de área se encuentran actualmente entre algodones. Milton Giménez arrastra una pubalgia que podría derivar también en cirugía, mientras que Edinson Cavani sigue realizando tratamientos especiales por su lumbalgia crónica. Por otro lado, Miguel Merentiel sufrió un desgarro que lo descartará algunas fechas más del Apertura, al igual que el desgarro abdominal que padeció Lucas Janson.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Boca sufre por la falta de delanteros, una promesa que se fue del club se lamenta por no estar: “Me va a quedar la espina”

ver también Se conoció el plan que tiene Boca con Lucas Blondel tras ser borrado por Claudio Úbeda

El panorama se oscurece aún más cuando las lesiones tampoco discriminan a los acompañantes ofensivos. Carlos Palacios continúa lidiando con una sinovitis en la rodilla que no le permite entrenar con normalidad y recientemente se sumó Alan Velasco a la lista negra, producto de un esguince de rodilla que lo marginará por dos meses. Ahora, con el reloj en contra y el libro de pases cerrado para el resto, Boca tiene una última bala para aplacar el déficit en ofensiva.

Datos clave